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Цитаишвили: Что-то в Динамо пошло не так, может, кому-то я не понравился
Хавбек доволен, что ушел в аренду в Ворсклу
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своей аренде в полтавскую "
"Ты не можешь играть всю жизни, быть на ходу всю жизнь. Ты не можешь нравиться всем. Как в футболе, так и в жизни. Что-то пошло не так, может, кому-то я не понравился. Я отношусь к этому нормально, главное, чтобы мне давали играть.
Сейчас мне дали возможность уйти в аренду – это счастье. Потому что я долго не мог перейти в аренду или еще что-то, чтобы играть. Лучше быть первым в Украине, чем двадцатым в Европе", – сказал Цитаишвили.
Напомним, что полтавчане арендовали хавбека до конца текущего сезона.
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