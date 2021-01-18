Цитаишвили: Что-то в Динамо пошло не так, может, кому-то я не понравился

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своей аренде в полтавскую " Ворсклу ".

"Ты не можешь играть всю жизни, быть на ходу всю жизнь. Ты не можешь нравиться всем. Как в футболе, так и в жизни. Что-то пошло не так, может, кому-то я не понравился. Я отношусь к этому нормально, главное, чтобы мне давали играть.

Сейчас мне дали возможность уйти в аренду – это счастье. Потому что я долго не мог перейти в аренду или еще что-то, чтобы играть. Лучше быть первым в Украине, чем двадцатым в Европе", – сказал Цитаишвили.

Напомним, что полтавчане арендовали хавбека до конца текущего сезона.