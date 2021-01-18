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Цитаишвили: Что-то в Динамо пошло не так, может, кому-то я не понравился

Премьер-лига
(3 голосов)

Хавбек доволен, что ушел в аренду в Ворсклу

Цитаишвили: Что-то в Динамо пошло не так, может, кому-то я не понравился
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своей аренде в полтавскую "Ворсклу".

"Ты не можешь играть всю жизни, быть на ходу всю жизнь. Ты не можешь нравиться всем. Как в футболе, так и в жизни. Что-то пошло не так, может, кому-то я не понравился. Я отношусь к этому нормально, главное, чтобы мне давали играть.

Сейчас мне дали возможность уйти в аренду – это счастье. Потому что я долго не мог перейти в аренду или еще что-то, чтобы играть. Лучше быть первым в Украине, чем двадцатым в Европе", – сказал Цитаишвили.

Напомним, что полтавчане арендовали хавбека до конца текущего сезона.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (3)
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Мироненко (Полтава)
18.01.2021 в 20:38
Про Динамо і говорити нічого, там і Грізман міг би не вписатися! У Ворсклі буде велика конкуренція, там атакуючи ланка зараз дуже сильна і креативна. Мені інколи здається, що Максимов навмисно їх змушує грати в класичний футбол аби не було втрат і перехватів. Але травми будуть, бо чемпіонат прийдеться грати 1,5 місяці в холоді. Тому шанс у Цитаїшвілі буде і пограти і позабивати!
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0
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Alex-696 (Немирів)
18.01.2021 в 20:25
Шансів була купа, поки Циганков був травмований. Али ти, Жора, ними не скористався, то ж всі питання до себе коханого.
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+1
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royalstas (Вінниця)
18.01.2021 в 19:50
Ну да напевно не сподобався але кому може сподобатись коли атакуючий півзахисник за тайм не дає жодної передачі в перед.... напевно з цього і випливає заміна поперерві. І подальше сидіння на заміні.
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+4
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