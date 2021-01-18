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Йовичевич недоволен условиями на турецком сборе Днепра-1 - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда может отказаться от второго сбора в данном отеле

Йовичевич недоволен условиями на турецком сборе Днепра-1 - СМИ
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Игроки и тренер "Днепра-1" массово жалуются на условия на сборах команды в Турции.

По информации Meta-ratings поле в отеле "Спайс", в котором проживает "Днепр-1", не соответствует уровню команд УПЛ. Газон плохого качества и он параллельно используется несколькими другими коллективами.

Персонал гостиницы относится к игрокам как к обычным посетителям, а не спортсменам, которым нужны условия для тренировок и восстановления. В гостинице отсутствуют углеводные столы, кофе-брейки, питьевая вода на тренировках.

Таким образом, Игор Йовичевич выразил свое неудовольствие условиями и поставил под сомнение необходимость проведения второго сбора, запланированного в том же отеле.

Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" находится на последнем месте в турнирной таблице.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
Meta Ratings

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