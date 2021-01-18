Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич недоволен условиями на турецком сборе Днепра-1 - СМИ
Команда может отказаться от второго сбора в данном отеле
Игроки и тренер "
По информации Meta-ratings поле в отеле "Спайс", в котором проживает "Днепр-1", не соответствует уровню команд УПЛ. Газон плохого качества и он параллельно используется несколькими другими коллективами.
Персонал гостиницы относится к игрокам как к обычным посетителям, а не спортсменам, которым нужны условия для тренировок и восстановления. В гостинице отсутствуют углеводные столы, кофе-брейки, питьевая вода на тренировках.
Таким образом, Игор Йовичевич выразил свое неудовольствие условиями и поставил под сомнение необходимость проведения второго сбора, запланированного в том же отеле.
Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" находится на последнем месте в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Динамо - Легия: видео онлайн-трансляция матча
- Интер сравнялся с Миланом, но у россонери матч в запасе. Турнирная таблица Серии А - 2020/21
- Степаненко назвал поражение Шахтера, которое стало самым большим шоком в карьере
- Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место