Йовичевич недоволен условиями на турецком сборе Днепра-1 - СМИ

Игроки и тренер " Днепра-1 " массово жалуются на условия на сборах команды в Турции.

По информации Meta-ratings поле в отеле "Спайс", в котором проживает "Днепр-1", не соответствует уровню команд УПЛ. Газон плохого качества и он параллельно используется несколькими другими коллективами.

Персонал гостиницы относится к игрокам как к обычным посетителям, а не спортсменам, которым нужны условия для тренировок и восстановления. В гостинице отсутствуют углеводные столы, кофе-брейки, питьевая вода на тренировках.

Таким образом, Игор Йовичевич выразил свое неудовольствие условиями и поставил под сомнение необходимость проведения второго сбора, запланированного в том же отеле.

Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" находится на последнем месте в турнирной таблице.