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Раскошелились. Рух купил у Копенгагена Сигурдссона
Вот только сумма трансфера остается неизвестной
Сумму отступных источник не называет, безуспешно пытаясь выяснить этот нюанс у датского клуба.
В "Копенгагене" о сумме трансфера не распространяются, заявляя лишь о том, что клубам "удалось договориться".
Отметим, что контракт 34-летнег8о футболиста с "Копенгагеном" был рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.
Контракт с "Рухом" подписан на полгода с возможностью продления еще на год.
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