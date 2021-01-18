Раскошелились. Рух купил у Копенгагена Сигурдссона

"Рух" купил у "Копенгагена" исландского защитника "Копенгагена" Рагнара Сигурдссона, сообщает датское издание BT.

Сумму отступных источник не называет, безуспешно пытаясь выяснить этот нюанс у датского клуба.

В "Копенгагене" о сумме трансфера не распространяются, заявляя лишь о том, что клубам "удалось договориться".

Отметим, что контракт 34-летнег8о футболиста с "Копенгагеном" был рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

Контракт с "Рухом" подписан на полгода с возможностью продления еще на год.