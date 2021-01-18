Каштру: Футболисты Шахтера – большие чемпионы

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о старте зимних сборов команды в Турции.

– Луиш, удивили ли вас результаты теста "йо-йо"?

– Нет, я не удивлен тем, что происходит в нашей команде, так как отлично знаю ребят, знаю, что мои игроки – большие профессионалы. Они амбициозны и настроены на то, что делают. И хорошие результаты, показанные парнями, то, как преданно они отдавались, выполняя тест, иллюстрирует их характер. Футболисты "Шахтера" – большие чемпионы, и это всегда меня очень радует.

– Кто готов, а кто нет, если говорить о восстанавливавшихся в конце прошлого года?

– Ребята, которые еще восстанавливаются, потихоньку адаптируются и интегрируются в ежедневную жизнь: тренировки, игра. У кого-то была слишком долгая пауза. Нормально, что сейчас, в начале сбора, есть сложности, что кто-то пока не на уровне. Все наберут свою форму постепенно, совершенно естественно, и интегрируются в команду. Это привычный процесс.

– У "Шахтера" год не было сборов. Как будет построена работа на первом этапе подготовки в Турции?

– У "Шахтера" не было межсезонья, а было всего три-четыре дня между сезонами. Плюс мы останавливались, много пауз… Нетипичный, непривычный год. Сейчас воспользуемся сборами, чтобы реинтегрировать в команду некоторые принципы. Определенные составляющие терялись в течение сезона, что нормально. Все будет происходить, как я уже сказал, абсолютно естественно. Команда выполняет все принципы в атаке и обороне, которые мы хотим видеть. Нет ничего нового в том, что я буду говорить и объяснять футболистам. Вопрос в том, чтобы привнести снова эти идеи в тренировочный процесс, напомнить игрокам то, что они уже знают. Все, что мы умеем делать, нужно перевести в практику и прибавить в этом.

– Чем будет заниматься "Шахтер" в ближайшие дни до первого контрольного матча?

– Готовиться. Продолжим отрабатывать действия в атаке и обороне. С каждым разом будем становиться все более скоординированными. Кстати, в отпуске ребята тоже тренировались, но понятно, что и физическую форму сейчас мы будем набирать. Бегать одному и на поле с мячом всей командой – разные вещи. Мы делаем это ежедневно. Все наши упражнения построены на атаке или обороне, и всегда такая работа ведется с мячом.

– Будете ли вы общаться с Манором Соломоном о "Маккаби", поскольку он израильтянин?

– В мире футбола нам не нужно говорить с кем-то той же национальности, потому что у нас есть свой процесс анализа соперника. Мы смотрим все матчи, которые проводит "Маккаби". Я думаю, что и противник посмотрит наши поединки. Секретов нет. Так было с "Боруссией", "Интером", "Реалом" и всеми оппонентами в чемпионате. Клубы просматриваются очень детально, чтобы построить стратегию на игру. "Маккаби" – сложная команда, функционирующая как единое целое. Знаем, что футболисты никогда не сдаются и будут бороться точно так же, как и мы. И мы никогда не опустим рук до последней секунды, станем биться за попадание в 1/8 финала. О чем я спрошу у Соломона? Чувствует ли он себя хорошо, хочет ли играть, хорошо ли тренируется. И он всегда ответит мне "да", как и все его партнеры по команде.