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Ориховский: Селезнев бьет рекорд даже на сборах. Не знает, что здесь не считается

Премьер-лига
(1 голосов)

Селю не остановить

Ориховский: Селезнев бьет рекорд даже на сборах. Не знает, что здесь не считается
Новина українською

Полузащитник "Колоса" Павел Ориховский рассказал о победе в спарринге над "Пролетером" (1:0), где он забил единственный гол с пенальти.

- Если бы были вместе с Селезневым на поле, наверное, не били бы пенальти?

– Он же рекорд даже здесь бьет. Не знает, что здесь не считается.

- Вы вдвоем главные пенальтисты?

– Еще Гавриш. Думаю, у нас многие могут пробить. У нас было назначено, что Селя должен был бить в первом тайме, а я – во втором.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) Павел Ореховский Пролетер (Нови-Сад)
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
18.01.2021 в 22:59
))))))
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