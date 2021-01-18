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Ориховский: Селезнев бьет рекорд даже на сборах. Не знает, что здесь не считается
Селю не остановить
Полузащитник "
- Если бы были вместе с Селезневым на поле, наверное, не били бы пенальти?
– Он же рекорд даже здесь бьет. Не знает, что здесь не считается.
- Вы вдвоем главные пенальтисты?
– Еще Гавриш. Думаю, у нас многие могут пробить. У нас было назначено, что Селя должен был бить в первом тайме, а я – во втором.
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Источник:Футбольный формат
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ПетроФ (Луцьк)
18.01.2021 в 22:59
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