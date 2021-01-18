Ориховский: Селезнев бьет рекорд даже на сборах. Не знает, что здесь не считается

Полузащитник " Колоса " Павел Ориховский рассказал о победе в спарринге над "Пролетером" (1:0), где он забил единственный гол с пенальти.

- Если бы были вместе с Селезневым на поле, наверное, не били бы пенальти?

– Он же рекорд даже здесь бьет. Не знает, что здесь не считается.

- Вы вдвоем главные пенальтисты?

– Еще Гавриш. Думаю, у нас многие могут пробить. У нас было назначено, что Селя должен был бить в первом тайме, а я – во втором.