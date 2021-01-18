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У Миная сорвался спарринг с Дебреценом
Его заменили на двухсторонку
Запланированный на 20 января спарринг "
Дебютанту чемпионата УПЛ перед отъездом на заключительный этап подготовки в Турцию придется ограничиться двухсторонкой.
В тренировочном лагере "Миная" сейчас находятся все легионеры, которые по разным причинам не смогли принять участие в первом спарринге закарпатской команды в новом году с венгерской "Кишвардой".
Из-за мышечного повреждения не играл с венграми и потенциальный новичок – центральный защитник Алексей Ковтун, хотя он был в составе делегации, выезжавшей в соседнюю страну. Однако сегодня стоппер уже тренировался в общей группе.
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