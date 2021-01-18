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У Миная сорвался спарринг с Дебреценом

Премьер-лига
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Его заменили на двухсторонку

У Миная сорвался спарринг с Дебреценом
Новина українською

Запланированный на 20 января спарринг "Миная" с венгерским "Дебреценом" не состоится из-за карантинных предосторожностей, сообщает Meta-ratings.

Дебютанту чемпионата УПЛ перед отъездом на заключительный этап подготовки в Турцию придется ограничиться двухсторонкой.

В тренировочном лагере "Миная" сейчас находятся все легионеры, которые по разным причинам не смогли принять участие в первом спарринге закарпатской команды в новом году с венгерской "Кишвардой".

Из-за мышечного повреждения не играл с венграми и потенциальный новичок – центральный защитник Алексей Ковтун, хотя он был в составе делегации, выезжавшей в соседнюю страну. Однако сегодня стоппер уже тренировался в общей группе.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
Meta Ratings

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