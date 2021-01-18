  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик не отказался от идеи купить стадион Черноморец и переехать в Одессу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик не отказался от идеи купить стадион Черноморец и переехать в Одессу

Премьер-лига
(1 голосов)

Об этом сообщил гендиректор клуба

Олимпик не отказался от идеи купить стадион Черноморец и переехать в Одессу
Новина українською

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов в эфире Футбольного Формата рассказал, как обстоят дела с возможным объединением с "Черноморцем", а также с покупкой одесского стадиона.

- Летом была информация, что "Олимпик" может переехать в Одессу. Это правда?

– Да, это правда. И сегодня пока еще идет процесс.

- Что летом не сложилось?

– Был аукцион. Выиграла американская компания. Потом начались суды. Как я знаю, сегодня они уже закончились. Вроде как идет обсуждение, процессы судебные, но мы пока ждем.

- Какие есть вариации этого соглашения?

– С нашей стороны мы полностью готовы взять стадион, заниматься им, развивать команду. Есть очень много мелочей, которые срастаются в одном месте – и Одесса, и государство, и суды. Пока не о чем говорить.

- Президенту клуба интересно объединить "Олимпик" и "Черноморец"?

– Это даже больше не об объединении. Когда мы вели переговоры, "Черноморец" мог исчезнуть с карты Украины. А сегодня они среди лидеров первой лиги. Мы рассматривали и слияние, но сегодня они лидеры, стадион заморожен. Пока нет движения вперед.

- Откуда появился такой вариант?

– Когда узнали, что на стадион выставили стадион. Почему бы не побороться – хороший регион, хороший стадион, хорошие болельщики. Тем более у Климова были проблемы. Поэтому зацепились за этот вариант, подали заявку на аукцион. К сожалению, проиграли торги.

- В будущем это соглашение может быть положительным?

– Очень надеемся, что когда-то срастется, мы окажемся в Одессе, в свою гавань корабль зайдет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Антонов Олимпик (Донецк) Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...