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Олимпик не отказался от идеи купить стадион Черноморец и переехать в Одессу
Об этом сообщил гендиректор клуба
Генеральный директор "
- Летом была информация, что "Олимпик" может переехать в Одессу. Это правда?
– Да, это правда. И сегодня пока еще идет процесс.
- Что летом не сложилось?
– Был аукцион. Выиграла американская компания. Потом начались суды. Как я знаю, сегодня они уже закончились. Вроде как идет обсуждение, процессы судебные, но мы пока ждем.
- Какие есть вариации этого соглашения?
– С нашей стороны мы полностью готовы взять стадион, заниматься им, развивать команду. Есть очень много мелочей, которые срастаются в одном месте – и Одесса, и государство, и суды. Пока не о чем говорить.
- Президенту клуба интересно объединить "Олимпик" и "Черноморец"?
– Это даже больше не об объединении. Когда мы вели переговоры, "Черноморец" мог исчезнуть с карты Украины. А сегодня они среди лидеров первой лиги. Мы рассматривали и слияние, но сегодня они лидеры, стадион заморожен. Пока нет движения вперед.
- Откуда появился такой вариант?
– Когда узнали, что на стадион выставили стадион. Почему бы не побороться – хороший регион, хороший стадион, хорошие болельщики. Тем более у Климова были проблемы. Поэтому зацепились за этот вариант, подали заявку на аукцион. К сожалению, проиграли торги.
- В будущем это соглашение может быть положительным?
– Очень надеемся, что когда-то срастется, мы окажемся в Одессе, в свою гавань корабль зайдет.
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