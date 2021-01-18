Олимпик не отказался от идеи купить стадион Черноморец и переехать в Одессу

Генеральный директор " Олимпика " Алексей Антонов в эфире Футбольного Формата рассказал, как обстоят дела с возможным объединением с "Черноморцем", а также с покупкой одесского стадиона.

- Летом была информация, что "Олимпик" может переехать в Одессу. Это правда?

– Да, это правда. И сегодня пока еще идет процесс.

- Что летом не сложилось?

– Был аукцион. Выиграла американская компания. Потом начались суды. Как я знаю, сегодня они уже закончились. Вроде как идет обсуждение, процессы судебные, но мы пока ждем.

- Какие есть вариации этого соглашения?

– С нашей стороны мы полностью готовы взять стадион, заниматься им, развивать команду. Есть очень много мелочей, которые срастаются в одном месте – и Одесса, и государство, и суды. Пока не о чем говорить.

- Президенту клуба интересно объединить "Олимпик" и "Черноморец"?

– Это даже больше не об объединении. Когда мы вели переговоры, "Черноморец" мог исчезнуть с карты Украины. А сегодня они среди лидеров первой лиги. Мы рассматривали и слияние, но сегодня они лидеры, стадион заморожен. Пока нет движения вперед.

- Откуда появился такой вариант?

– Когда узнали, что на стадион выставили стадион. Почему бы не побороться – хороший регион, хороший стадион, хорошие болельщики. Тем более у Климова были проблемы. Поэтому зацепились за этот вариант, подали заявку на аукцион. К сожалению, проиграли торги.

- В будущем это соглашение может быть положительным?

– Очень надеемся, что когда-то срастется, мы окажемся в Одессе, в свою гавань корабль зайдет.