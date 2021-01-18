Спортдир Руха: Игрока, который забивал в 1/8 финала Евро у нас еще не было и неизвестно, когда появится

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий рассказал о подписании клубом исландского защитника Рагнара Сигурдссона.

"Игрок своей национальной сборной в нашем клубе впервые. Приход Рагнара Сигурдссон в "Рух" – это заслуга главного тренера Ивана Федыка. Иван Зиновьевич лично с ним знаком, поэтому, наверное, девяносто пять процентов работы осуществил он. Рагнар доверяет нашему главному тренеру.

Конечно, когда он увидел масштабы клуба, непосредственно академию и то, как стремительно развивается клуб, то не мог нам отказать. Надеемся, у него здесь все получится. В этом чемпионате и в следующем мы делаем ставку на молодых футболистов, но молодежь обычно учится у опытных игроков. Они растут возле них.

Футболиста, который забивал в 1/8 финала чемпионата Европы у нас еще не было и неизвестно, когда появится. Этот футболист по своим характеристикам – лидер. Он уже много лет является игроком национальной сборной, где его очень уважают.

Не хочу раздавать никаких авансов, ведь это футболист, который многим доказал. Надеюсь, на поле он проявит себя, как лидер защиты и футболист, на которого будет равняться наша молодежь", – сказал Лапицкий.