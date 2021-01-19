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Каштру о новом контракте с Шахтером: Интересы клуба превыше меня

Премьер-лига
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Пока что мало что ясно

Каштру о новом контракте с Шахтером: Интересы клуба превыше меня
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру высказался о возможном продлении контракта с донецким клубом.

"Это то, что связано со мной и администрацией клуба. Я думаю, что это будет логично, если и клуб, и я будем счастливы. Если мы это почувствуем, все будет хорошо. Если для "Шахтера" это будет нехорошо, мы примем другое решение. Думаю, что интересы "Шахтера" превыше меня. На данный момент меня интересует "Шахтер" и то, что он думает на будущее", - сказал Каштру.

Напомним, что Каштру принял команду летом 2019 года, а соглашение тренера с "Шахтером" рассчитано до лета 2021.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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