Премьер-лига
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УПЛ утвердила график заявления игроков на "весеннюю" часть чемпионата
Дата - клуб
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила график регистрации и заявки футболистов команд сезона 2020/21 годов (второй заявочный период)
1 февраля
"Динамо", "Шахтер"
8 февраля
"Десна", "Заря", "Ворскла", "Колос"
9 февраля
"Александрия", "Олимпик", "Мариуполь", "Ингулец"
10 февраля
"Минай", "Рух", "Львов", "Днепр-1"
11 февраля
"Динамо", "Шахтер"
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Источник:УПЛ
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