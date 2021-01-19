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УПЛ утвердила график заявления игроков на "весеннюю" часть чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Дата - клуб

УПЛ утвердила график заявления игроков на "весеннюю" часть чемпионата
Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила график регистрации и заявки футболистов команд сезона 2020/21 годов (второй заявочный период)

1 февраля

"Динамо", "Шахтер"

8 февраля

"Десна", "Заря", "Ворскла", "Колос"

9 февраля

"Александрия", "Олимпик", "Мариуполь", "Ингулец"

10 февраля

"Минай", "Рух", "Львов", "Днепр-1"

11 февраля

"Динамо", "Шахтер"

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Источник:
УПЛ

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