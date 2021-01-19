Помощник Луческу подытожил первый контрольный матч Динамо на сборе

Ассистент главного тренера " Динамо " Эмилиан Карас прокомментировал первый контрольный поединок киевлян на сборе в ОАЭ против польской "Легии", в котором киевская команда уступила варшавской со счетом 0:2

- Этот контрольный матч мы воспринимали как тренировку. Ребята работают на фоне нагрузок в режиме двукратных занятий. Было видно, что им не хватало свежести - это нормально. Идет рабочий процесс. Что касается самой игры, в целом, соперник нас опережал в движении, мобильности, они были свежими и лучше играли в пас. К сожалению, мы допускали много ошибок при игре и без мяча, и с ним, не доводили атаки до логического завершения.

Сегодня был сделан акцент на организацию игры в обороне. Моментами мы выглядели неплохо, но индивидуальные ошибки и нарушения принципов игры, о которых говорил главный тренер, привели к тому, что мы пропустили 2 мяча. Считаю, мы по правилам забили свой мяч, но судьи его не засчитали. Были у нас моменты и во втором тайме, которые мы могли реализовать, и тогда все сложилось бы по-другому. Забитый мяч, как и пропущенный, сразу меняет всю расстановку на поле, в том числе, психологически.

Во втором тайме мы выглядели лучше, ребята были более агрессивны в работе и с мячом, и без мяча, создавали моменты, но, к сожалению, не забили. Общую оценку даст Мирча Луческу после просмотра и анализа игры. Это наш первый контрольный поединок, поэтому делать глобальные выводы еще рано.

- Послематчевые упражнения - это новая практика на сборе?

- Их наличие зависит от периода подготовки. Сейчас мы в начале сбора, поэтому необходимо дополнительно нагружать футболистов, ведь они играли только по 45 минут - это нормальная практика.