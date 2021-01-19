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Дмитрий Хлёбас рассказал о долгах Десны
Также он прокомментировал свой трансфер
Нападающий "Колоса" Дмитрий Хлёбас рассказал о переходе в клуб.
- Как возник вариант с "Колосом"?
– Обычно возник вариант, как и всегда все варианты возникают. Связались, пообщались, пришел к такому решению. С "Десной" нормально попрощался.
- С вами рассчитались?
– Не совсем, но уже по ходу дела будем разбираться.
- Какие еще варианты были, кроме "Колоса"?
– Не хочу говорить, какие были варианты. Какая разница?
- В Украине?
– И в Украине. Вот пришел к такому решению.
- Что знали о "Колосе"? Почему именно эта команда? Что больше всего устроило?
– Не буду отвечать.
- Что знали о "Колосе"? С тренером говорили перед подписанием?
– Да, был разговор. Знал, что команда хорошая, развивается. Я для себя посмотрел, что мне этот вариант интересен с точки зрения развития как футболиста.
- Тяжелые тренировки в "Колосе"?
– Да, тренировки тяжелые. Физические нагрузки большие. От этого будет польза, я уверен.
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