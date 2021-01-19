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Вратарь Колоса рассказал, чья игра ему импонирует

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Также он отметил одноклубника

Вратарь Колоса рассказал, чья игра ему импонирует
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Голкипер ковалевского "Колоса" Евгений Волынец рассказал, что думает о Евгении Селезневе и Дмитрии Ризныке.

– Если честно, Селе – респект. Как он проводит сборы, видно желание и самоотдачу человека. Удивляет.

- Ризнык назвал тебя лучшим украинскими вратарем.

– Да я читал, пацаны мне поскидывали. Шуток уже было. Приятно, конечно, что коллеги. Если честно, мы с ним не знакомы. По стечению обстоятельств, мне тоже импонирует его игра.

Напомним, что в нынешнем сезоне Евгений Волынец сыграл за "Колос" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов, а 4 поединка отстоял на ноль.

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В статье: Евгений Селезнев Евгений Волынец Колос (Ковалевка) Дмитрий Ризнык
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