Премьер-лига
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Первый спарринг ПФК Львов проведет с любителями из Иршавы
Уже сегодня
Исполняющий обязанности главного тренера ПФК "
Достигнута договоренность о том, что 19 января встретимся с любительской командой Закарпатья - "Бужора" (Иршава).
Также наставник отметил, что молодежная команда ПФК "Львов" накануне провела в областном центре спарринг с одним из любительских клубов Львовщины и уступила в той игре.
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Источник:meta-ratings
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