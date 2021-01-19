Первый спарринг ПФК Львов проведет с любителями из Иршавы

Исполняющий обязанности главного тренера ПФК " Львов " Виталий Шумский сообщил, когда его подопечные на сборе в Закарпатье сыграют первый спарринг в новом году.

Достигнута договоренность о том, что 19 января встретимся с любительской командой Закарпатья - "Бужора" (Иршава).

Также наставник отметил, что молодежная команда ПФК "Львов" накануне провела в областном центре спарринг с одним из любительских клубов Львовщины и уступила в той игре.