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Первый спарринг ПФК Львов проведет с любителями из Иршавы

Премьер-лига
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Первый спарринг ПФК Львов проведет с любителями из Иршавы
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Исполняющий обязанности главного тренера ПФК "Львов" Виталий Шумский сообщил, когда его подопечные на сборе в Закарпатье сыграют первый спарринг в новом году.

Достигнута договоренность о том, что 19 января встретимся с любительской командой Закарпатья - "Бужора" (Иршава).

Также наставник отметил, что молодежная команда ПФК "Львов" накануне провела в областном центре спарринг с одним из любительских клубов Львовщины и уступила в той игре.

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В статье: ФК Львов Виталий Шумский тренировочный сбор ПФК Львов
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