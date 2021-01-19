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Жерсон Родригес продемонстрировал свою технику на защитниках Легии
Динамо опубликовало яркий момент из первого спарринга в 2021 году на сборах в ОАЭ
Футбольный клуб "Динамо"( Киев) опубликовали видео с моментом, где нападающий Жерсон Родригес продемострировал свою технику против защитников во время поединка с "Легией".
Жерсон Родрігес у матчі проти «Легії» ???????? pic.twitter.com/wEwZyU1cDu— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 18, 2021
Отметим, что 18 января киевляне провели свой первый спарринг на сборе в ОАЭ и уступили варшавскому клубу со счетом 0:2.
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Источник:Динамо Киев
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