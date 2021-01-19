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Жерсон Родригес продемонстрировал свою технику на защитниках Легии

Премьер-лига
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Динамо опубликовало яркий момент из первого спарринга в 2021 году на сборах в ОАЭ

Жерсон Родригес продемонстрировал свою технику на защитниках Легии
Новина українською

Футбольный клуб "Динамо"( Киев) опубликовали видео с моментом, где нападающий Жерсон Родригес продемострировал свою технику против защитников во время поединка с "Легией".

Отметим, что 18 января киевляне провели свой первый спарринг на сборе в ОАЭ и уступили варшавскому клубу со счетом 0:2.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Жерсон Родригес
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Источник:
Динамо Киев

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