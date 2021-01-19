Жерсон Родригес продемонстрировал свою технику на защитниках Легии

Футбольный клуб "Динамо"( Киев) опубликовали видео с моментом, где нападающий Жерсон Родригес продемострировал свою технику против защитников во время поединка с "Легией".

Жерсон Родрігес у матчі проти «Легії» ???????? pic.twitter.com/wEwZyU1cDu — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 18, 2021

Отметим, что 18 января киевляне провели свой первый спарринг на сборе в ОАЭ и уступили варшавскому клубу со счетом 0:2.