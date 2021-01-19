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Болельщики Шахтера выбрали лучший матч 2020 года

Премьер-лига
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Голосование проходило в социальных сетях клуба

Болельщики Шахтера выбрали лучший матч 2020 года
Новина українською

Официальный сайт "Шахтера" огласил результаты голосования по определению лучшего матча команды в прошлом году. Болельщики путем опроса в социальных сетях и на сайте определили один из лучших поединков "дончан" 2020 года. Всего в голосовании приняли участие 4459 человек.

Абсолютным победителем стал поединок группового раунда Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер" (2: 3), который набрал 2787 баллов, что составляет 62,5% от общего количества! На втором месте оказался еще один матч с королевским клубом, который состоялся в столице Украины и завершился победой "горняков" - 2: 0. Эта игра набрала 1038 очков (23,3%).

Поединок "Реал" - "Шахтер" состоялся 21 октября 2020 в Мадриде на стадионе "Ди Стефано" в рамках 1-го тура группового раунда ЛЧ. В первой половине "горняки", которые играли сразу без нескольких лидеров, провели 3 безответных мяча. Счет на 29-й минуте открыл Тете, на 33-й автоголом отметился Варан, а под занавес тайма забил Соломон. После перерыва "оранжево-черные" сумели удержать победный счет, стартовав с выездной победы - 3: 2.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Шахтер

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