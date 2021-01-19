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Днепр-1 договорился о праве выкупа вингера Фламенго
Клубы между собой договорились
"Днепр-1" и "Фламенго" договорились об аренде вингера Билла с правом выкупа. Контрактное соглашение с 21-летнем футболистом рассчитано до конца 2021 года. Как сообщает источник FcDnipro.com. Ранее сообщалось, что Днепр-1 сделал предложение вингеру бразильского Фламенго.
Сейчас контракт Билла принадлежит "Фламенго", однако на данный момент игрок представляет "КРБ" ("Клуб Регатас Бразил") из второго по силе дивизиона Бразилии. Однако между клубами есть договоренность, что аренда будет прервана, если футболист получит предложение из-за границы. На его счету — четыре гола и один ассист в 28 матчах. За основную команду "Фламенго" провел лишь 1 матч. Также выступал в аренде в "Понте Прету" (1 гол в 10 встречах).
Напомним, что ранее клуб объявил о подписании голкипера Заури Махарадзе. На зимнюю паузу "Днепр-1" ушел на последнем, 14-м месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 8 очков.
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