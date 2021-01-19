  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. За поражение в двусторонней игре футболисты Днепра-1 пели Седую ночь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

За поражение в двусторонней игре футболисты Днепра-1 пели Седую ночь

Премьер-лига
(1 голосов)

Завершили первый этап подготовки в Турции

За поражение в двусторонней игре футболисты Днепра-1 пели Седую ночь
Новина українською

Накануне команда "Днепра-1" на сборах в Турции провела двустороннюю игру. Команды в белых и голубых манишках провели два тайма по 30 минут.

"Белые": Сарнавский (Зновенко, 31), Сафронов, Сваток, Дуглас, Дубинчак, Батагов, Пихаленок, Ярмолюк, Назаренко, Довбик, Домарацький

"Голубые": Юрчук (Махарадзе, 31), Тейлор, Адамюк, Логинов, Цуриков, Игнатенко, Ди Франко, Когут, Заяц (Соловьев, 44), Хобленко, Булеца

Голы: Довбик (5), Цуриков (14), Ди Франко (22), Назаренко (23), Хобленко (31, пен.), Довбик (40), Соловьев (49), Хобленко (56)

В итоге со счетом 5:3 победили "синие". Поэтому как наказание за поражение во время ужина "белые" исполнили песню "Седая ночь" российской группы "Ласковый май".

Читайте такжеКоллектив Днепра-1 выбрал нового капитана команды

Петь, уже другую песню, перед командой пришлось и новичку "Днепра-1" Заури Махарадзе - как посвящение в клубе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Дніпро-1

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...