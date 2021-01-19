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За поражение в двусторонней игре футболисты Днепра-1 пели Седую ночь
Завершили первый этап подготовки в Турции
Накануне команда "
"Белые": Сарнавский (Зновенко, 31), Сафронов, Сваток, Дуглас, Дубинчак, Батагов, Пихаленок, Ярмолюк, Назаренко, Довбик, Домарацький
"Голубые": Юрчук (Махарадзе, 31), Тейлор, Адамюк, Логинов, Цуриков, Игнатенко, Ди Франко, Когут, Заяц (Соловьев, 44), Хобленко, Булеца
Голы: Довбик (5), Цуриков (14), Ди Франко (22), Назаренко (23), Хобленко (31, пен.), Довбик (40), Соловьев (49), Хобленко (56)
В итоге со счетом 5:3 победили "синие". Поэтому как наказание за поражение во время ужина "белые" исполнили песню "Седая ночь" российской группы "Ласковый май".
Петь, уже другую песню, перед командой пришлось и новичку "Днепра-1" Заури Махарадзе - как посвящение в клубе.
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