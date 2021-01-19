За поражение в двусторонней игре футболисты Днепра-1 пели Седую ночь

Накануне команда " Днепра-1 " на сборах в Турции провела двустороннюю игру. Команды в белых и голубых манишках провели два тайма по 30 минут.

"Белые": Сарнавский (Зновенко, 31), Сафронов, Сваток, Дуглас, Дубинчак, Батагов, Пихаленок, Ярмолюк, Назаренко, Довбик, Домарацький

"Голубые": Юрчук (Махарадзе, 31), Тейлор, Адамюк, Логинов, Цуриков, Игнатенко, Ди Франко, Когут, Заяц (Соловьев, 44), Хобленко, Булеца

Голы: Довбик (5), Цуриков (14), Ди Франко (22), Назаренко (23), Хобленко (31, пен.), Довбик (40), Соловьев (49), Хобленко (56)

В итоге со счетом 5:3 победили "синие". Поэтому как наказание за поражение во время ужина "белые" исполнили песню "Седая ночь" российской группы "Ласковый май".

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Петь, уже другую песню, перед командой пришлось и новичку "Днепра-1" Заури Махарадзе - как посвящение в клубе.