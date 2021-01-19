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Кривцов о лидерстве Динамо в УПЛ: Киевляне стали сильнее
Футболист отметил почему
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о том, почему "Динамо" лидирует в УПЛ.
-У меня уже иммунитет выработался насчет экспертов. Когда-то парился, загонялся по этому поводу. У всех есть свое мнение, пусть при нем и остаются.
- "Шахтер"4 года подряд становился чемпионом Украины. В прошлом сезоне "Динамо"опередили на 23 очка. Сейчас вы отстаете от киевлян. Это "Динамо"стало сильнее или вы слабее? Или, может, найти мотивацию сложнее?
-Думаю, и "Динамо"стало сильнее, потому что новый тренер, у ребят мотивация показать свою профпригодность. Плюс смена тактики, тренировочного процесса, это всегда в плюс команде.
Еще немаловажный фактор – короткий перерыв между прошлым сезоном и этим. Там было 3-4 дня. Когда после полуфинала ЛЕ ты стартуешь в УПЛ. Ни физически, ни морально не получилось отдохнуть.
Еще из колеи выбил коронавирус. Много игроков основного состава болели.
- Тут вы в равных условиях с "Динамо».
-Ну да, у них попозже и не такой пачкой сразу заболели. Там было 3 человека, потом 4, 5, а у нас сразу 12 бабахнуло, – сказал Кривцов.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" находится на 2-й позиции, набрав 29 очков, отставая от лидирующего "Динамо" на 1 балл.
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