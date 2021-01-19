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Кривцов о лидерстве Динамо в УПЛ: Киевляне стали сильнее

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист отметил почему

Кривцов о лидерстве Динамо в УПЛ: Киевляне стали сильнее
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о том, почему "Динамо" лидирует в УПЛ.

-У меня уже иммунитет выработался насчет экспертов. Когда-то парился, загонялся по этому поводу. У всех есть свое мнение, пусть при нем и остаются.

- "Шахтер"4 года подряд становился чемпионом Украины. В прошлом сезоне "Динамо"опередили на 23 очка. Сейчас вы отстаете от киевлян. Это "Динамо"стало сильнее или вы слабее? Или, может, найти мотивацию сложнее?

-Думаю, и "Динамо"стало сильнее, потому что новый тренер, у ребят мотивация показать свою профпригодность. Плюс смена тактики, тренировочного процесса, это всегда в плюс команде.

Еще немаловажный фактор – короткий перерыв между прошлым сезоном и этим. Там было 3-4 дня. Когда после полуфинала ЛЕ ты стартуешь в УПЛ. Ни физически, ни морально не получилось отдохнуть.

Еще из колеи выбил коронавирус. Много игроков основного состава болели.

- Тут вы в равных условиях с "Динамо».

-Ну да, у них попозже и не такой пачкой сразу заболели. Там было 3 человека, потом 4, 5, а у нас сразу 12 бабахнуло, – сказал Кривцов.

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Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" находится на 2-й позиции, набрав 29 очков, отставая от лидирующего "Динамо" на 1 балл.

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В статье: Сергей Кривцов Виктор Вацко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (2)
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Dortmund 09 (Киев)
19.01.2021 в 13:48
Может быть ДК и стало сильнее, но есть такие моменты как Рух - ШД 1-1 и ШД - Александрия 1-1
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госпітальєр (львів)
19.01.2021 в 13:44
в шахти на 11 очок менше за 1-е коло,ніж торік...от таке динамо сильніше
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