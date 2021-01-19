Премьер-лига
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Десна проведет спарринг с командой Второй лиги
С Киевщины
Сегодня, 19 января, "
Матч состоится на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе. Начало - в 14:00.
В составе "Диназа" выступают экс-игроки "Десны" Чепурненко, Кириенко, Бовтрук, Банасевич и Сергей Старенький, который только недавно присоединился к "Диназу".
С "Диназом" северяне уже встречались в спарринге летом, тогда "Десна" победила 4:1.
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Источник:Десна
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