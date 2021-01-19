Десна проведет спарринг с командой Второй лиги

Сегодня, 19 января, " Десна " проведет товарищеский матч с лидером группы "А" Второй лиги - "Диназом".

Матч состоится на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе. Начало - в 14:00.

В составе "Диназа" выступают экс-игроки "Десны" Чепурненко, Кириенко, Бовтрук, Банасевич и Сергей Старенький, который только недавно присоединился к "Диназу".

С "Диназом" северяне уже встречались в спарринге летом, тогда "Десна" победила 4:1.