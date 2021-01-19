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Десна проведет спарринг с командой Второй лиги

Премьер-лига
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С Киевщины

Десна проведет спарринг с командой Второй лиги
Новина українською

Сегодня, 19 января, "Десна" проведет товарищеский матч с лидером группы "А" Второй лиги - "Диназом".

Матч состоится на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе. Начало - в 14:00.

В составе "Диназа" выступают экс-игроки "Десны" Чепурненко, Кириенко, Бовтрук, Банасевич и Сергей Старенький, который только недавно присоединился к "Диназу".

С "Диназом" северяне уже встречались в спарринге летом, тогда "Десна" победила 4:1.

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В статье: Товарищеский матч Вторая лига Десна (Чернигов) Контрольный матч УПЛ спарринг Диназ (Вышгород)
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Источник:
Десна

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