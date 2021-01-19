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Спарринг Зари с Вождовацом сорвался
Следующий контрольный матч - в понедельник
После сегодняшней встречи с сербской "Войводиной" следующий спарринг "
Запланированная ранее встреча с "Вождовац" завтра, 20 января, не состоятся.
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Источник:Зоря
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