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Спарринг Зари с Вождовацом сорвался

Премьер-лига
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Следующий контрольный матч - в понедельник

Спарринг Зари с Вождовацом сорвался
Новина українською

После сегодняшней встречи с сербской "Войводиной" следующий спарринг "Зари" состоится 25 января с албанской "Шкендией".

Запланированная ранее встреча с "Вождовац" завтра, 20 января, не состоятся.

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В статье: Заря (Луганск) Товарищеский матч Контрольный матч спарринг ФК Вождовац (Сербия) Вождовац
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Источник:
Зоря

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