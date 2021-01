Забивной форвард Динамо, новый Алан Патрик и вундеркинд Днепра-1. Десять молодых талантов УПЛ

Украинская земля талантами полна, в том числе и футбольными. Иногда кажется, что мы серьезно отстаем от Франции или Испании, но недавняя (относительно) победа на молодежном чемпионате мира вселила в сердца болельщиков надежду - будущее есть!

UA-Футбол предлагает уже сейчас присмотреться к звездам завтрашнего дня, которые в будущем могут стать главной ударной силой украинской сборной и вести "сине-желтых" к новым вершинам. Но оговоримся сразу - в наш список не попали Ризнык, Супряга, Забарный, Трубин, Мудрик, Сикан, Конопля и остальные, уже известные игроки. Уверены, что о них вы уже слышали и без нас. Мы же сосредоточили внимание на скрытых талантах.

Илья Шевцов, 20 лет, "Десна"

Основная позиция: Центральный нападающий

Молодой форвард "северян" уже знаком болельщикам команды, но за пределами Чернигова пока он не столь известен. Но поверьте, это временно. Илья оставил неплохое впечатление о себе во время летних сборов, успев забить сразу несколько голов, в том числе, и в ворота киевского "Динамо". Продуктивность Шевцова осталась в памяти Рябоконя, и он решил понемногу подпускать нападающего к основной команде.

За первую часть сезона он отыграл пока лишь 221 минуту, но уже успел отметиться дебютным голом и ассистом - в матче против "Олимпика". После ухода Филиппова (летом) и Хлебаса (зимой) вполне вероятно, что Илья будет получать еще больше игрового времени и вскоре, при должном отношении, может даже претендовать на место в основной обойме.

Руслан Нещерет, 18 лет, "Динамо"

Основная позиция: Вратарь

Если еще осенью 2020-го года фамилия Нещерет была известна узкому кругу болельщиков "Динамо", то вначале нового года его уже знают многие, а Лео Месси, вероятно, даже держит некоторую обиду - уж больно хорош был удар аргентинца со штрафного. Но тот сейв Руслана в матче Лиги Чемпионов позволил ему попасть в видеонарезки многих футбольных пабликов, а столичные болельщики сразу возложили на него немалую долю надежд.

Still thinking about 18-year-old Ruslan Neshcheret pulling this Messi free-kick out of the top corner on his #UCL debut ????pic.twitter.com/m26gXA8BmM