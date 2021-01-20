Забивной форвард Динамо, новый Алан Патрик и вундеркинд Днепра-1. Десять молодых талантов УПЛ

Украинская земля талантами полна, в том числе и футбольными. Иногда кажется, что мы серьезно отстаем от Франции или Испании, но недавняя (относительно) победа на молодежном чемпионате мира вселила в сердца болельщиков надежду - будущее есть!

UA-Футбол предлагает уже сейчас присмотреться к звездам завтрашнего дня, которые в будущем могут стать главной ударной силой украинской сборной и вести "сине-желтых" к новым вершинам. Но оговоримся сразу - в наш список не попали Ризнык, Супряга, Забарный, Трубин, Мудрик, Сикан, Конопля и остальные, уже известные игроки. Уверены, что о них вы уже слышали и без нас. Мы же сосредоточили внимание на скрытых талантах.

Илья Шевцов, 20 лет, "Десна"

Основная позиция: Центральный нападающий

Молодой форвард "северян" уже знаком болельщикам команды, но за пределами Чернигова пока он не столь известен. Но поверьте, это временно. Илья оставил неплохое впечатление о себе во время летних сборов, успев забить сразу несколько голов, в том числе, и в ворота киевского "Динамо". Продуктивность Шевцова осталась в памяти Рябоконя, и он решил понемногу подпускать нападающего к основной команде.

За первую часть сезона он отыграл пока лишь 221 минуту, но уже успел отметиться дебютным голом и ассистом - в матче против "Олимпика". После ухода Филиппова (летом) и Хлебаса (зимой) вполне вероятно, что Илья будет получать еще больше игрового времени и вскоре, при должном отношении, может даже претендовать на место в основной обойме.

Руслан Нещерет, 18 лет, "Динамо"

Основная позиция: Вратарь

Если еще осенью 2020-го года фамилия Нещерет была известна узкому кругу болельщиков "Динамо", то вначале нового года его уже знают многие, а Лео Месси, вероятно, даже держит некоторую обиду - уж больно хорош был удар аргентинца со штрафного. Но тот сейв Руслана в матче Лиги Чемпионов позволил ему попасть в видеонарезки многих футбольных пабликов, а столичные болельщики сразу возложили на него немалую долю надежд.

Still thinking about 18-year-old Ruslan Neshcheret pulling this Messi free-kick out of the top corner on his #UCL debut ????pic.twitter.com/m26gXA8BmM — Goal (@goal) November 20, 2020

Было у Руслана несколько оплошностей в последующих появлениях (гол Мораеса, удаление с "Мариуполем"), но мы все это списываем на молодой возраст и отсутствие опыта. Не стоит забывать, что ошибки вратаря всегда самые заметные. Если 18-летний Нещерет исправит свою игру на выходах (слабость многих украинских вратарей), то закроет надолго позицию "первого номера" в "Динамо".

Георгий Судаков, 18 лет, "Шахтер"

Основная позиция: Центральный полузащитник

Не осудите нас за нотки цинизма, но юному Судакову коронавирус сыграл в плюс. Вряд ли еще полгода назад он думал, что сможет дебютировать в Лиге Чемпионов и получить вызов в национальную сборную Украины. Но сначала вспышка надоевшей болячки внутри "горняков" позволила ему впервые сыграть за основную команду (и даже забить гол), а после подобного случая в национальной команде, Судаков был вызван на игру со Швейцарией. Игру, которую не суждено было провести.

Рано говорить, что Георгий сможет уже весной конкурировать с условными Антонио, Майконом и Коваленко в "Шахтере". Пока же ему стоит ценить те небольшие временные отрезки, на которые его будет выпускать Луиш Каштру. У Судакова есть все качества, коими должен обладать современный полузащитник - пас, видение поля, спокойствие, хороший удар с разных дистанций. Одним словом, при правильной мотивации и правильной работе тренера, в будущем он может стать ключевым игроком полузащиты "Шахтера".

Олег Очеретько, 17 лет, "Мариуполь"

Основная позиция: Правый вингер

После того, как Остап Маркевич возглавил "приазовский" клуб, стало заметно, как смещается акцент его работы и насколько больше игрового времени стали получать молодые исполнители. Очеретько - один из таких примеров. 17-летний вингер сначала несколько раз вышел на замену, а после, вполне справедливо, стал футболистом стартового состава.

В первой половине сезона на счету Олега семь сыгранных поединков и два результативных действия (гол+пас). Его контракт принадлежит "Шахтеру", но в столь юном возрасте еще рано думать о возвращении в составе "горняков". Его цели на этот, и даже следующий сезон - окрепнуть в "Мариуполе", набраться опыта и понимания игры. А после можно ставить и более глобальные задачи.

Артем Бондаренко, 20 лет, "Мариуполь"

Основная позиция: Атакующий полузащитник

Еще один птенец Остапа Маркевича. Правда, если с Очеретько мы познакомились недавно, то Бондаренко внимательный украинский зритель должен помнить еще с прошлой кампании. В первой половине сезона 2019/20 он неплохо, на фоне общего провала, показал себя в Юношеской Лиге Чемпионов, забив три гола, а уже весной даже начал знакомиться с основной командой. Каштру выделил ему 83 минуты (в трех играх) и в целом, если судить по комментариям, остался доволен. Но быть довольным - это одно, а игровая практика в молодом возрасте жизненно необходима. Поэтому Бондаренко отправился в "Мариуполь".

В составе "приазовцев" он стал одним из лидеров, принял участие в 11 из 13 играх и забил три гола. Манерой игры Бондаренко напоминает Алана Патрика из "Шахтера" - неспешный, с ударом и видением поля, но у Артема явная нехватка опыта. Он может провести один яркий матч, стать MVP и попасть в сборную тура, а уже через неделю провести кислую игру, не оставив никаких приятных воспоминаний. Как только он исправит этот недочет, то, по нашим прогнозам, получит еще один шанс в родном клубе.

Егор Ярмолюк, 16 лет, "Днепр-1"

Основная позиция: Атакующий полузащитник

Рекордсмена днепровского клуба и всей УПЛ, дебютировавшего в прошлом году в возрасте 16 лет и 140 дней, мы не могли обделить вниманием. В свои неполные 17 он провел четыре матча в нынешней кампании, причем трижды выходя в старте. Немного помогла вспышка коронавируса, которая вывела из строя днепрян нескольких футболистов, но и сам Ярмолюк не сплоховал - он добротно провел игру против донецкого "Шахтера", а единственный гол в той встрече чемпион Украины забил после замены хавбека.

Видит потенциал Егора не только Игор Йовичевич, но и наставник молодежки Руслан Ротань. Именно при нем Ярмолюк успел дебютировать за национальную сборную U21, проведя весь матч против Северной Ирландии и пять минут против Мальты. Казалось бы, в руках "Днепра-1" свой собственный воспитанник, который в ближайшие годы может принести им немало пользы. Однако талант Ярмолюка не остался незамеченным за границей и уже сейчас за ним ведут охоту "Удинезе" и "РБ Лейпциг". Мы же советуем внимательнее присмотреться к юному полузащитнику, который, как нам кажется, еще получит свое игровое время в текущем сезоне, не говоря о последующих.

Никита Дудка, 20 лет, "Александрия"

Основная позиция: Центральный полузащитник

Полузащитник "горожан", как и многие в нашем списке, за взрослую команду дебютировал в первой части нынешнего сезона. Сложное кадровое положение заставило Владимира Шарана выпустить на игру против "Ингульца" нескольких представителей молодежного состава, в том числе и Дудку. Хавбек не подвел. В матче, который закончился с хоккейным счетом 4:3, Никита забил один из голов своей команды, параллельно с этим неплохо отыграв в центре поля. После выздоровления основы, Дудка вернулся в состав молодежной команды, в которой считается твердым игроком основы.

Сейчас "Александрия" взяла курс на омоложение состава, отпустив ряд опытных исполнителей. Никита присоединился к составу основной команды и, вполне вероятно, отправится вместе с ними на сборы в Турцию, где точно успеет получить свой шанс. Ситуация внутри "горожан", по слухам, сейчас не совсем стабильная, а в такое время часто делается ставка на собственных талантов. Дудка - "парень со светлой головой" и может помочь родному клубу.

Орест Костик, 21 год, "Львов"

Основная позиция: Вратарь

Уверенная игра молодого голкипера стала символом возрождения/пробуждения "сине-золотых", которые были худшими на старте нынешнего сезона, но после сумели взять себя в руки и покинуть последнее место. Георгий Цецадзе вначале больше доверял опытному Сергею Литовченко, но его бенефис в кавычках в игре с "Зарей" заставил упрямого грузинского специалиста поставить в ворота юного Костика. Свои пять в игре с "Шахтером" Костик пропустил, но тут вина вратаря небольшая. Уже после смены тренера Орест показал свои лучшие стороны - хорошая игра на линии, уверенность и спокойствие. Как итог, несколько спасенных матчей и два сухих поединка.

Костик сыграл ключевую роль в победах над "Десной" и "Ворсклой". С "северянами" он совершил несколько классных сейвов, а игроку полтавчан Кане не позволил реализовать пенальти на 90+7 (!) минуте матча. Вполне справедливо недавнее продление контракта с 21-летним футболистом, у которого сейчас светлая полоса в карьере и который готов помочь "львам" бороться за сохранение места в элите.

Евгений Белич, 20 лет, "Десна"

Основная позиция: Центральный полузащитник

Полузащитник, успевший дебютировать за "северян" еще в далеком 2019-м году, проведя на поле одну минуту в игре с "Арсеналом", больше не появлялся в составе основной команды, набираясь опыта в молодежном первенстве. В команде U 21, Белич - один из лидеров черниговского коллектива, провел 11 матчей в основе из 13-ти, а по итогам первой части сезона попал в символическую сборную. Возникает вопрос - может пора ему снова дать шанс сыграть за взрослую команду черниговчан?

В центре поля "Десны" есть своя незаменимая пара - Огиря и Домбровский. Они играют практически во всех матчах от звонка до звонка, а если кому-то нужен отдых, то всегда на помощь готов прийти опытный Арвеладзе. Действия главного тренера, которому пока что нужен результат здесь и сейчас, вполне оправданы, но почему бы хоть иногда не давать игрового времени юному Беличу. Контракт Евгения действителен до лета этого года и вряд ли "северяне" хотят потерять юного хавбека.

Владислав Ванат, 19 лет, "Динамо"

Основная позиция: Центральный нападающий

У киевского "Динамо" есть определенная проблема с форвардами. Большие надежды возлагались на Владислава Супрягу, но пока что чемпион мира скорее разочаровывает, нежели радует. Много времени пропустил Беседин, а шансы на переход бразильца Линкольна из "Флуминенсе" находятся в пределах статистической ошибки. И если столичный клуб не планирует выходить на трансферный рынок, а слухи ходят разные, то почему бы не обратить внимание на собственную академию, где рекорды результативности ставит 19-летний Ванат.

Молодой нападающий в чемпионатах U19 пять раз забивал за игру три гола (рекорд), а в молодежном первенстве U21 этого сезона отметился 11 раз, уступая лишь Богдану Вьюннику. Ванат отправился на сборы в ОАЭ вместе с основной командой киевлян, но вряд ли уже сейчас опытный Луческу готов делать на него ставку. Возможно, лучшим вариантом для самого Владислава будет полугодовая аренда в клуб УПЛ, которая позволит ему дебютировать на взрослом уровне и привыкнуть к реалиям УПЛ.