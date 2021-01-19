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К ПФК Львов вернулся бразильский нападающий

Премьер-лига
(1 голосов)

Приехал из Португалии

К ПФК Львов вернулся бразильский нападающий
Новина українською

В лагере ПФК "Львов" в Закарпатье появился бразильский легионер, нападающий Ренан, который осенью выступал на правах аренды за португальский "Жил Висенте".

На просмотре находится экс-игрок "Руха" вратарь Александр Ильющенков.

Вместе с основой тренируется и несколько ведущих игроков молодежного состава.

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В статье: ФК Львов Александр Ильющенков Рух (Львов) Жил Висенте (Барселуш) Ренан Оливейра Ренан ПФК Львов
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