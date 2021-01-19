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К ПФК Львов вернулся бразильский нападающий
Приехал из Португалии
В лагере ПФК "
На просмотре находится экс-игрок "Руха" вратарь Александр Ильющенков.
Вместе с основой тренируется и несколько ведущих игроков молодежного состава.
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Источник:meta-ratings
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