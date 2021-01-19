К ПФК Львов вернулся бразильский нападающий

В лагере ПФК " Львов " в Закарпатье появился бразильский легионер, нападающий Ренан, который осенью выступал на правах аренды за португальский "Жил Висенте".

На просмотре находится экс-игрок "Руха" вратарь Александр Ильющенков.

Вместе с основой тренируется и несколько ведущих игроков молодежного состава.