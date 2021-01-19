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Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
Большие таланты для него не были проблемой
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказал мнение о ситуации с давлением на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Все неудачи "Барселоны" сваливают на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить.
То же самое было с Ласло Болони в начале 80-х. Любая неудача команды давила на него. Я нуждался в нем в сборной, поэтому уговорил его перейти в другой клуб.
Не думаю, что Месси станет уничтожителем тренеров. Все понимают, что он особенный. Что, если бы я осмелился с ним поработать? Вы знаете, что работа с капризными футболистами, большими талантами всегда была для меня вызовом. Вспомните Лупу, Сергена, Роналдо", – сказал Луческу в комментарии Il Luce.
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