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Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси

Премьер-лига
(1 голосов)

Большие таланты для него не были проблемой

Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказал мнение о ситуации с давлением на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Все неудачи "Барселоны" сваливают на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить.

То же самое было с Ласло Болони в начале 80-х. Любая неудача команды давила на него. Я нуждался в нем в сборной, поэтому уговорил его перейти в другой клуб.

Не думаю, что Месси станет уничтожителем тренеров. Все понимают, что он особенный. Что, если бы я осмелился с ним поработать? Вы знаете, что работа с капризными футболистами, большими талантами всегда была для меня вызовом. Вспомните Лупу, Сергена, Роналдо", – сказал Луческу в комментарии Il Luce.

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В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
Prosport.ro

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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
19.01.2021 в 14:43
Лупа, Серген... и Роналдо.
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satellite (Харьков)
19.01.2021 в 14:38
Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси .......А Месси,готов???......
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Saturn (Киев)
19.01.2021 в 14:42
тот же вопрос
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0
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