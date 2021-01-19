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Игроки Днепр-1 устроили тренировочный матч с ускорением на 4 команды
А клуб опроверг информацию о недовольстве Йовичевича
Тренерский штаб СК "
После первых дней работы на сборе в Турции главная команда "Днепр-1" в воскресенье получила выходной. Свободный день игроки провели в гостинице, ведь строгий карантин в Турции не оставляет других вариантов для отдыха. Не выходили из отеля спортклубовцы и в понедельник.
Но в этот день было проведено сразу две тренировки - началась неделя, который обещает быть очень насыщенным интенсивной работой. Первое занятие было разделено на две части. Первая состоялась в тренажерном зале. Игроки небольшими группами обошли одну за другой 8 станций, где выполняли упражнения на различные группы мышц. А потом команда вышла на улицу. Рядом с полем в отеле Spice есть небольшая полянка - на ней футболисты выполнили очень много ускорений и рывков.
На второй тренировке работали уже с мячами. Основная часть занятия была посвящена игровым упражнениям. Сначала, разделившись на четыре команды, футболисты устроили настоящие «зарубы» на двух небольших участках поля. Нельзя назвать это настоящим турниром, ведь игры проходили не по круговой системе, а по назначению, и играли с задачами, которые существенно влияли на ход матча. Страсти вспыхнули мгновенно, тем более что тренеры постоянно призывали увеличивать темп, не останавливаться, атаковать и бить по воротам. Оба свои матчи (или 4 тайма) выиграла команда «желтых»: Юрчук, Логинов, Батагов, Дубинчак, Домарацький, Соловьев, Довбик.
Затем игроков разделили уже пополам. Играли они на трети поля, а затем участок увеличили до центральной линии. Голы Довбика и Когута принесли победу 2:0 «белым»: Юрчук (Сарнавский), Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Батагов, Назаренко, Когут, Домарацький (Соловьев), Довбик.
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