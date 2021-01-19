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Экс-футболист венгерского клуба перешел в Рух

Премьер-лига
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Львовский клуб усилился полузащитником

Экс-футболист венгерского клуба перешел в Рух
Новина українською

Украинский полузащитник Роман Карасюк подписал трехлетний контракт со львовским "Рухом", сообщает официальный сайт клуба.

Свою профессиональную карьеру футболиста начинал в составе луцкой "Волыни". В сезоне 2009/10 годов вместе с "крестоносцами" вышел в украинскую Премьер-Лигу. В элитном футбольном дивизионе дебютировал в 2011 году в матче против харьковского "Металлиста".

Также выступал за "Сталь" и"Верес". В общем в украинской Премьер-Лиге полузащитник провел 92 матча. Последним клубом Романа Карасюка была венгерская "Кишварда", за которую хавбек сыграл 61 поединок.

Напомним, что ранее к "Руху" присоединился бразильский нападающий Ренан и исландский защитник "Копенгагена" Рагнар Сигурдссон.

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В статье: Роман Карасюк Рух (Львов) Кишварда (Венгрия)
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Источник:
ФК Рух

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