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Заря разошлась миром с Войводиной в контрольном матче

Премьер-лига
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Луганчане пока без побед на сборах

Заря разошлась миром с Войводиной в контрольном матче
UA-Футбол
Новина українською

"Заря" провела уже третий контрольный матч и вновь обошлась без победы. На этот раз соперником луганчан была третья команда сербской Суперлиги.

Поединок начался для подопечных Виктора Скрипника идеально: Хомченовский эффектный индивидуальный проход по зоне правого полусреднего завершил голом.

Но преимущество продержалось недолго: подача с правого фланга на дальний угол со скидкой ближе к противоположной штанге привела к паритету на табло.

"Заря" начала поединок очень тяжело, словно перед игрой завершила силовую тренировку. "Войводина" сегодня не предложила чего-то невероятного, однако ошибок луганчан в обороне хватало, чтобы сербы создавали моменты.

Второй мяч в луганских воротах оказался после перерыва: провалился правый фланг "Зари", откуда пошла передача в центр штрафной. Однако "чёрно-белые коты" до финального свистка успели отыграться: Назарина со штрафного послал мяч в цель.

Заметим, что в трёх товарищеских матчах 2021 года "Заря" ещё не побеждала: две ничьи и одно поражение. Следующий поединок команда проведёт 25 января против "Шкендии".

"Заря" - "Войводина" 2:2
Голы: Хомченовский 4, Назарина 77 - Зукич 14, Симич 63
"Заря" (старт): Василь, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов, Юрченко, Назарина, Емец, Кочергин, Хомченовский, Кабаев, Аллахъяр
(полные протокольные данные будут добавлены позже)

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В статье: Заря (Луганск) Войводина (Нови-Сад)
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