Заря - Войводина: ВИДЕО онлайн трансляция матча

Товарищеский матч

19 января. Начало в 16:00

"Заря" (Луганск, Украина) - "Войводина, (Нови-Сад, Сербия)

Подопечные Виктора Скрипника продолжают подготовку ко второй части украинского чемпионата. Сегодня у луганчан будет уже третий товарищеский матч, но на этот раз не с поляками, а против сербской "Войводины". Команда из Нови-Сада в настоящий момент занимает третье место в сербской Суперлиге.