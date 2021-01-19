  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Войводина: ВИДЕО онлайн трансляция матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Войводина: ВИДЕО онлайн трансляция матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Третий поединок луганчан в Турции

Заря - Войводина: ВИДЕО онлайн трансляция матча
Новина українською

Товарищеский матч
19 января. Начало в 16:00
"Заря" (Луганск, Украина) - "Войводина, (Нови-Сад, Сербия)

Подопечные Виктора Скрипника продолжают подготовку ко второй части украинского чемпионата. Сегодня у луганчан будет уже третий товарищеский матч, но на этот раз не с поляками, а против сербской "Войводины". Команда из Нови-Сада в настоящий момент занимает третье место в сербской Суперлиге.

Увидеть матч вы можете прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Заря". Если у вас нет возможности следить за поединком в видео формате, открывайте событийный онлайн от UA-Футбол здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Войводина (Нови-Сад)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...