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Заря - Войводина: ВИДЕО онлайн трансляция матча
Третий поединок луганчан в Турции
Товарищеский матч
19 января. Начало в 16:00
"Заря" (Луганск, Украина) - "Войводина, (Нови-Сад, Сербия)
Подопечные Виктора Скрипника продолжают подготовку ко второй части украинского чемпионата. Сегодня у луганчан будет уже третий товарищеский матч, но на этот раз не с поляками, а против сербской "Войводины". Команда из Нови-Сада в настоящий момент занимает третье место в сербской Суперлиге.
Увидеть матч вы можете прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Заря". Если у вас нет возможности следить за поединком в видео формате, открывайте событийный онлайн от UA-Футбол
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