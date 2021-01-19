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Олимпик - Шлёнск: ВИДЕО онлайн трансляция матча
"Олимпик" без Шахаба
Товарищеский матч
19 января. Начало в 16:30
"Олимпик" (Донецк, Украина) - "Шлёнск" (Вроцлав, Польша)
Донецкая команда проведёт дебютный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона чемпионата Украины. Соперником станет представитель чемпионата Польши - "Шлёнск" на данный момент занимает четвёртое место в местной Экстраклясе. Любопытно будет посмотреть и на "Олимпик", который этот поединок проведёт без своего лидера нападения, Захедитабара Шахаба.
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