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Олимпик - Шлёнск: ВИДЕО онлайн трансляция матча

Премьер-лига
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"Олимпик" без Шахаба

Олимпик - Шлёнск: ВИДЕО онлайн трансляция матча
Новина українською

Товарищеский матч
19 января. Начало в 16:30
"Олимпик" (Донецк, Украина) - "Шлёнск" (Вроцлав, Польша)

Донецкая команда проведёт дебютный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона чемпионата Украины. Соперником станет представитель чемпионата Польши - "Шлёнск" на данный момент занимает четвёртое место в местной Экстраклясе. Любопытно будет посмотреть и на "Олимпик", который этот поединок проведёт без своего лидера нападения, Захедитабара Шахаба.

Смотрите видео трансляцию игры прямо в этой новости или следите за встречей в событийном онлайне от UA-Футбол здесь.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шленск (Вроцлав)
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