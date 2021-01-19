Трубин: Для меня приз стал неожиданностью

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о звании игрока года и начале сбора в Турции.

– Болельщики выбрали тебя лучшим игроком 2020-го года. Что это значит?

– Во-первых, для меня это неожиданно, во-вторых, конечно, огромная радость, что болельщики так оценили мой труд и мою игру. Большой аванс. Буду стараться продолжать в том же духе, и даже лучше, чтобы болельщики не разочаровывались во мне, и помогать приносить новые победы, новые титулы "Шахтеру".

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– Что чувствовал в момент, когда Мистер перед всем коллективом вручил тебе приз?

– Немного волновался, что нужно что-то говорить перед командой. Только позитив и хорошие эмоции. Очень приятно!

– Хорошая мотивация выкладываться еще больше на тренировках и в матчах?

– Я всегда стараюсь выкладываться по максимуму, а этот приз — как награда за старания. Получил бы я ее или нет, каждый день нужно трудиться и становиться лучше.

– Как стартовал сбор? Что можешь отметить?

– Наконец-то началась работа. Конечно, сборы и двухразовые тренировки — всегда непросто. Но это футбол, мы привыкли. Хоть и тяжело, но я получаю удовольствие.