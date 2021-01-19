Йовичевич опроверг информацию о том, что Днепр-1 в Турции работает в ненадлежащих условиях

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич в эфире ТК "Футбол" опроверг информацию СМИ о том, что он недоволен условиями работы на сборе в Турции . По словам специалиста, сбор проходит в отличных условиях.

"Вы сами видели условия, в которых мы тренируемся. Оптимальные условия. Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что создал нам хорошие условия для работы.

Мы прилетели в Турцию, чтобы усовершенствовать тактику, а также физическое и психологическое состояние, чтобы во второй части чемпионата мы были более конкурентноспособными. Работаем над тем, чтобы "Днепр-1" вернулся на соответствующий статусу клуба уровень. Через рабочую атмосферу мы этого достигнем", - заявил Йовичевич.

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Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 8 пунктов.