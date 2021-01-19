Youtube-канал Динамо установил очередной рекорд

Клубный канал киевского "Динамо" в Youtube установил очередной рекорд.

18 января прямая трансляция поединка против польской "Легии" (0:2) на сборе в ОАЭ собрала 344 тысячи просмотров.

А - это самая большая аудитория, которая смотрела контрольный матч "бело-синих" за время существования Youtube-канала "Динамо Киев".

Отметим, что канал "Динамо" является лидером среди клубов УПЛ по количеству подписчиков на Youtube. На канал подписано 262 тысячи пользователей сервиса (у "Шахтера" – 154 тысячи), причем количество подписчиков в течение недели выросла на пять тысяч.