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Youtube-канал Динамо установил очередной рекорд
Трансляция спарринга Динамо - Легия собрала 344 тысячи просмотров
Клубный канал киевского "Динамо" в Youtube установил очередной рекорд.
18 января прямая трансляция
А - это самая большая аудитория, которая смотрела контрольный матч "бело-синих" за время существования Youtube-канала "Динамо Киев".
Отметим, что канал "Динамо" является лидером среди клубов УПЛ по количеству подписчиков на Youtube. На канал подписано 262 тысячи пользователей сервиса (у "Шахтера" – 154 тысячи), причем количество подписчиков в течение недели выросла на пять тысяч.
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