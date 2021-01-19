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Youtube-канал Динамо установил очередной рекорд

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансляция спарринга Динамо - Легия собрала 344 тысячи просмотров

Youtube-канал Динамо установил очередной рекорд
Новина українською

Клубный канал киевского "Динамо" в Youtube установил очередной рекорд.

18 января прямая трансляция поединка против польской "Легии" (0:2) на сборе в ОАЭ собрала 344 тысячи просмотров.

А - это самая большая аудитория, которая смотрела контрольный матч "бело-синих" за время существования Youtube-канала "Динамо Киев".

Отметим, что канал "Динамо" является лидером среди клубов УПЛ по количеству подписчиков на Youtube. На канал подписано 262 тысячи пользователей сервиса (у "Шахтера" – 154 тысячи), причем количество подписчиков в течение недели выросла на пять тысяч.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Dardolis (Первомайск)
19.01.2021 в 18:42
Динамо бренд, но есть ещё одно...На канале Ютуб есть возможность бесплатно посмотреть матч...Вот и ответ Палкину о популяризации футбола с помощью снимания платы за каждый матч...В Украине с уровнем жизни такое не работает...Будет платным каждый матч Шахты... Большинство забудет как выглядит форма Шахтера...
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Динамо-машина (Киев)
19.01.2021 в 18:23
Только Динамо, только Киев!
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