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Дентиньо: Уже привык, что мой день рождения выпадает на сборы

Премьер-лига
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Бразилец отпраздновал свой 32-й день рождения

Дентиньо: Уже привык, что мой день рождения выпадает на сборы
Новина українською

"Шахтер" продолжает работу на своем первом турецком сборе.

Утром 19 января "оранжево-черные" продолжили работу. Также команда поздравила Дентиньо, которому сегодня исполнилось 32 года.

Бразилец пребывает в отличном настроении, благодарит всех за поздравления и отмечает, что уже привык встречать дни рождения на тренировочных сборах.

"Счастлив, что сегодня такой день! Благодарю Бога за то, что он наградил меня здоровьем, что могу бороться за свои цели, за свою семью, тренерский штаб и партнеров по команде. Все меня поздравляют – и сейчас в коллективе, и ночью получал много сообщений, хотя время в Бразилии отличается. За столько лет уже привык, что мой день рождения выпадает на сборы. У нас либо тренировки, либо игра.

Чего желаю сам? Крепкого здоровья себе, своей семье и счастья, как и всем партнерам по команде. Хочу выигрывать с "Шахтером" огромное количество титулов. Лига Европы – моя личная мечта. И, конечно, хочу продолжать становиться чемпионом в Украине", - сказал Дентиньо.

А шеф-повар клуба Любомир Тошич позаботился о том, чтобы Дентиньо был презентован большой именной торт с логотипом "Шахтера".

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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