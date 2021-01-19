Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дентиньо: Уже привык, что мой день рождения выпадает на сборы
Бразилец отпраздновал свой 32-й день рождения
"
Утром 19 января "оранжево-черные" продолжили работу. Также команда поздравила Дентиньо, которому сегодня исполнилось 32 года.
Бразилец пребывает в отличном настроении, благодарит всех за поздравления и отмечает, что уже привык встречать дни рождения на тренировочных сборах.
"Счастлив, что сегодня такой день! Благодарю Бога за то, что он наградил меня здоровьем, что могу бороться за свои цели, за свою семью, тренерский штаб и партнеров по команде. Все меня поздравляют – и сейчас в коллективе, и ночью получал много сообщений, хотя время в Бразилии отличается. За столько лет уже привык, что мой день рождения выпадает на сборы. У нас либо тренировки, либо игра.
Чего желаю сам? Крепкого здоровья себе, своей семье и счастья, как и всем партнерам по команде. Хочу выигрывать с "Шахтером" огромное количество титулов. Лига Европы – моя личная мечта. И, конечно, хочу продолжать становиться чемпионом в Украине", - сказал Дентиньо.
А шеф-повар клуба Любомир Тошич позаботился о том, чтобы Дентиньо был презентован большой именной торт с логотипом "Шахтера".
Популярное сейчас
- Арсенал врывается на десятое место, два клуба из Манчестера во главе. Таблица АПЛ 2020/21
- Ирина Морозюк указала, какие преимущества женщины-президента перед мужчиной
- Эмилиан Карас поделился впечатлениями от игры Сидклея и Беседина, рассказал о травме Попова
- Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО