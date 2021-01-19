Форвард Днепра-1 заверяет, что команда сделает все, чтобы побеждать с первых матчей УПЛ

Нападающий " Днепра-1 " Алексей Хобленко рассказал о том, как проходит зимний сбор команды в Турции.

"Пока нам тяжело, мы тренируемся неделю. Самое сложное еще впереди. Но ничего страшного, будем восстанавливаться и все будет нормально. Акцент на этих сборах у нас на тактике. Будем готовиться, у нас впереди тяжелая вторая часть чемпионата. Сделаем все, чтобы побеждать с первых матчей", - сказал Хобленко.

Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 8 пунктов.