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Форвард Днепра-1 заверяет, что команда сделает все, чтобы побеждать с первых матчей УПЛ
Новости со сборов Днепра-1 от Алексея Хобленко
Нападающий "
"Пока нам тяжело, мы тренируемся неделю. Самое сложное еще впереди. Но ничего страшного, будем восстанавливаться и все будет нормально. Акцент на этих сборах у нас на тактике. Будем готовиться, у нас впереди тяжелая вторая часть чемпионата. Сделаем все, чтобы побеждать с первых матчей", - сказал Хобленко.
Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 8 пунктов.
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