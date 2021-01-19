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Форвард Днепра-1 заверяет, что команда сделает все, чтобы побеждать с первых матчей УПЛ

Премьер-лига
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Новости со сборов Днепра-1 от Алексея Хобленко

Форвард Днепра-1 заверяет, что команда сделает все, чтобы побеждать с первых матчей УПЛ
Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко рассказал о том, как проходит зимний сбор команды в Турции.

"Пока нам тяжело, мы тренируемся неделю. Самое сложное еще впереди. Но ничего страшного, будем восстанавливаться и все будет нормально. Акцент на этих сборах у нас на тактике. Будем готовиться, у нас впереди тяжелая вторая часть чемпионата. Сделаем все, чтобы побеждать с первых матчей", - сказал Хобленко.

Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 8 пунктов.

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В статье: Алексей Хобленко СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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