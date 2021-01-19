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Рух арендовал у Шахтера Борячука

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух продолжает проводить активную трансферную кампанию

Рух арендовал у Шахтера Борячука
Новина українською

Украинский форвард Андрей Борячук, права на которому принадлежат "Шахтеру", продолжит карьеру в "Рухе".

Львовский клуб арендовал игрока сроком на 1,5 сезона, то есть, до лета 2022 года. В "Рухе" Андрей будет играть под №45.

Напомним, что Борячук является воспитанником донецкого "Шахтера". Последний год форвард провел за границей – в арендах в турецком "Ризеспоре" и венгерском "Мезекевешде".

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За полгода выступлений за венгерский клуб в 7 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист, причем все результативные действия сделал в одном поединке.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Андрей Борячук
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Источник:
ФК Рух

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