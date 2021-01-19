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Рух арендовал у Шахтера Борячука
Рух продолжает проводить активную трансферную кампанию
Украинский форвард Андрей Борячук, права на которому принадлежат "Шахтеру", продолжит карьеру в "
Львовский клуб арендовал игрока сроком на 1,5 сезона, то есть, до лета 2022 года. В "Рухе" Андрей будет играть под №45.
Напомним, что Борячук является воспитанником донецкого "Шахтера". Последний год форвард провел за границей – в арендах в турецком "Ризеспоре" и венгерском "Мезекевешде".
За полгода выступлений за венгерский клуб в 7 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист, причем все результативные действия сделал в одном поединке.
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