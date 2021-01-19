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Борячук: Готов станцевать даже если за Рух и голевую отдам
Рух продолжает усиливаться
Форвард "Шахтера" Андрей Борячук рассказал
"Признаюсь, над переходом долго не раздумывал. Очень хотел вернуться на родину. Как только пришло предложение от "Руха", я сразу сказал "да". Я уже три дня в клубе, уже успел сыграть спарринг. Конечно, основная работа нас ждет уже на сборах. Сразу заметно, что "Рух" - хорошая амбициозная команда, которая только делает свои первые шаги в УПЛ. Вижу настроение команды и амбиции президента, который знает, чего хочет. От этого отталкивался, когда принимал решение о переходе.
До переезда во Львов был хорошо знаком с Ростиславом Русином. Это мой хороший друг. Бывало намекал мне, что было бы неплохо, если бы мы играли в одной команде. Как видите, Ростика слова сбылись. Надеюсь, что принесу пользу команде.
Буду ли праздновать будущие гола за "Рух" танцами? Почему бы и нет? Готов станцевать даже если и голевую отдам. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Будем двигаться только вперед", - сказал Борячук.
Напомним, что львовский клуб арендовал игрока сроком на 1,5 сезона, то есть, до лета 2022 года.
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