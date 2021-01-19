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Олимпик без Шахаба сыграл вничью в своем первом спарринге
Подопечные Климовского сыграли спарринг с польским Шленском
Во вторник 19 января
Соперником дончан стал представитель чемпионата Польши - "Шлёнск", который на данный момент занимает четвёртое место в местной Экстраклясе.
Интересно, что Олимпик играл без своего лидера Захеди Шахаба, которого в воспитательных целях не взяли на этот сбор.
Сам поединок прошел в относительно неспешном темпе и при небольшом преимуществе поляков. Шленск открыл счет в конце первого тайма, однако Олимпик отыгрался сразу после перерыва – прямым ударом со штрафного отметился Политыло.
Ближе к концу тайма поляки снова вышли вперед, однако украинцы опять быстро отыгрались – после навеса с фланга головой пробил Завийский.
На том и порешили. 2:2 – Олимпик начинает с ничьей.
Олимпик – Шленск 2:2
Голы: 40, 71 – Политыло (49), Завийский (75)
Олимпик (1 тайм): Кичак - Кириленко, Снурницын, Драме, Альваренга, Хамелюк, Тейшейра, Политыло, Завийский, Чогадзе, Каргбо.
Олимпик (2 тайм): Бетим, Лебеденко, Векляк, Зотько, Пасич, Цымбалюк, Тейшейра, Романовский, Политыло, Бенито, Завийский
Видео всего матча:
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