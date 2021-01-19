Олимпик без Шахаба сыграл вничью в своем первом спарринге

Во вторник 19 января Олимпик провел свой дебютный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона чемпионата Украины.

Соперником дончан стал представитель чемпионата Польши - "Шлёнск", который на данный момент занимает четвёртое место в местной Экстраклясе.

Интересно, что Олимпик играл без своего лидера Захеди Шахаба, которого в воспитательных целях не взяли на этот сбор.

Сам поединок прошел в относительно неспешном темпе и при небольшом преимуществе поляков. Шленск открыл счет в конце первого тайма, однако Олимпик отыгрался сразу после перерыва – прямым ударом со штрафного отметился Политыло.

Ближе к концу тайма поляки снова вышли вперед, однако украинцы опять быстро отыгрались – после навеса с фланга головой пробил Завийский.

На том и порешили. 2:2 – Олимпик начинает с ничьей.

Олимпик – Шленск 2:2

Голы: 40, 71 – Политыло (49), Завийский (75)

Олимпик (1 тайм): Кичак - Кириленко, Снурницын, Драме, Альваренга, Хамелюк, Тейшейра, Политыло, Завийский, Чогадзе, Каргбо.

Олимпик (2 тайм): Бетим, Лебеденко, Векляк, Зотько, Пасич, Цымбалюк, Тейшейра, Романовский, Политыло, Бенито, Завийский

Видео всего матча: