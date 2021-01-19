Тымчик и Шапаренко вернулись в группу Динамо. Дуэлунд снова травмировался

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона, находясь в ОАЭ.

Во вторник 19 января команда провела утреннюю тренировку, при этом в общей группе работали защитник Александр Тымчик и хавбек Николай Шапаренко, которые ранее работали индивидуально. Однако допускается, что вечером, они, возможно, снова будут работать отдельно.

По индивидуальной программе продолжают заниматься Тудор Бэлуцэ и Миккель Дуэлунд. У обоих – повреждения, причем Миккель получил его во время вчерашнего матча с "Легией".

Отметим, что на 21 января запланирован спарринг с солигорским "Шахтером".