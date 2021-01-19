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Тымчик и Шапаренко вернулись в группу Динамо. Дуэлунд снова травмировался
Киевляне продолжают работу на своем первом зимнем сборе
Во вторник 19 января команда провела утреннюю тренировку, при этом в общей группе работали защитник Александр Тымчик и хавбек Николай Шапаренко, которые ранее работали индивидуально. Однако допускается, что вечером, они, возможно, снова будут работать отдельно.
По индивидуальной программе продолжают заниматься Тудор Бэлуцэ и Миккель Дуэлунд. У обоих – повреждения, причем Миккель получил его во время вчерашнего матча с "Легией".
Отметим, что на 21 января запланирован спарринг с солигорским "Шахтером".
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