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Кривцов: Коваленко и Тайсон стали бы потерей для Шахтера, но в футболе незаменимых людей не бывает

Премьер-лига
(1 голосов)

У двух игроков основы Шахтера летом заканчиваются контракты

Кривцов: Коваленко и Тайсон стали бы потерей для Шахтера, но в футболе незаменимых людей не бывает
Новина українською

Центрбек "Шахтера" Сергей Кривцов в эфире ТК "Футбол" высказался на тему возможного ухода партнеров по команде Тайсона и Виктора Коваленко, соглашения которых истекают по окончанию сезона.

"Безусловно, и Коваленко, и Тайсон стали бы потерей. Но футбол - это такая вещь, где незаменимых людей не бывает. Это и показал прошлый год, когда много людей выпало и другие ребята их заменили. Конечно, жалко, но ребята выбирают свой путь", - подчеркнул Кривцов.

Напомним, что СМИ писали о том, что Коваленко уже подписал предварительный контракт с "Аталантой", а Тайсон хочет по окончанию контракта вернуться в бразильский "Коринтианс", где начинал свою профессиональную карьеру.

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В статье: Сергей Кривцов Тайсон Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Andriy Mironyuk
19.01.2021 в 21:08
У Кротів незамінний один. І якщо рудого татарина відправлять на побачення або до Брагіна, або навздогін Янику тоді "фіныта ля комедія".
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