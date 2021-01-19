Кривцов: Коваленко и Тайсон стали бы потерей для Шахтера, но в футболе незаменимых людей не бывает

Центрбек " Шахтера " Сергей Кривцов в эфире ТК "Футбол" высказался на тему возможного ухода партнеров по команде Тайсона и Виктора Коваленко, соглашения которых истекают по окончанию сезона.

"Безусловно, и Коваленко, и Тайсон стали бы потерей. Но футбол - это такая вещь, где незаменимых людей не бывает. Это и показал прошлый год, когда много людей выпало и другие ребята их заменили. Конечно, жалко, но ребята выбирают свой путь", - подчеркнул Кривцов.

Напомним, что СМИ писали о том, что Коваленко уже подписал предварительный контракт с "Аталантой", а Тайсон хочет по окончанию контракта вернуться в бразильский "Коринтианс", где начинал свою профессиональную карьеру.