Спортдир Руха: Своей игрой за Мариуполь и Шахтер Борячук доказал, что является игроком хорошего качества

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий рассказал о подписании клубом украинского форварда "Шахтера" Андрея Борячука.

"Андрей будет выступать за нас на правах аренды. Многие ему выдано было авансов. Думаю, своей игрой за "Мариуполь" и "Шахтер" он доказал, что является игроком хорошего качества.

Пожалуй, немного не так ему удалась зарубежная карьера, как он того сам ожидал, но следя за ним на тренировках и в матчах, видим его большое желание заявить о себе и постучать в двери национальной сборной.

Это молодой, но уже очень опытный футболист. И очень многое зависит от него самого, как Андрей себя проявит. Мы со стороны клуба гарантируем ему условия, чтобы он здесь развивался и прогрессировал", - сказал Лапицкий.

Напомним, что львовский клуб арендовал игрока сроком на 1,5 сезона, то есть, до лета 2022 года.