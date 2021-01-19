Климовский: Для первого матча Олимпик выглядел очень даже прилично

Главный тренер "Олимпика" прокомментировал результат первого спарринга дончан на сборах в Турции, где "олимпийцы" в товарищеском матче сыгралм в результативную ничью с представителем Польши "Шленском" (2:2).

"Мне понравилась игра в исполнении моей команды. Плохо, что дважды пропустили в свои ворота, но это только начало, еще есть время многое усовершенствовать. Понравилось, как мы действовали в атаке: создавали моменты, забили два гола.

Мы сыграли два тайма разными составами. Все ребята выглядели неплохо. Для первого матча – даже очень прилично. Сегодня меня интересовала интенсивность игры, начало атаки и прессинг. Над этими компонентами мы работали все эти дни, и я это увидел", - сказал Климовский.