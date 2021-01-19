  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Климовский: Для первого матча Олимпик выглядел очень даже прилично
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Климовский: Для первого матча Олимпик выглядел очень даже прилично

Премьер-лига
(1 голосов)

Олимпик сыграл свой первый спарринг на турецком сборе

Климовский: Для первого матча Олимпик выглядел очень даже прилично
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" прокомментировал результат первого спарринга дончан на сборах в Турции, где "олимпийцы" в товарищеском матче сыгралм в результативную ничью с представителем Польши "Шленском" (2:2).

"Мне понравилась игра в исполнении моей команды. Плохо, что дважды пропустили в свои ворота, но это только начало, еще есть время многое усовершенствовать. Понравилось, как мы действовали в атаке: создавали моменты, забили два гола.

Мы сыграли два тайма разными составами. Все ребята выглядели неплохо. Для первого матча – даже очень прилично. Сегодня меня интересовала интенсивность игры, начало атаки и прессинг. Над этими компонентами мы работали все эти дни, и я это увидел", - сказал Климовский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Шленск (Вроцлав) Игорь Климовский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...