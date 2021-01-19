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Климовский: Для первого матча Олимпик выглядел очень даже прилично
Олимпик сыграл свой первый спарринг на турецком сборе
Главный тренер "Олимпика" прокомментировал
"Мне понравилась игра в исполнении моей команды. Плохо, что дважды пропустили в свои ворота, но это только начало, еще есть время многое усовершенствовать. Понравилось, как мы действовали в атаке: создавали моменты, забили два гола.
Мы сыграли два тайма разными составами. Все ребята выглядели неплохо. Для первого матча – даже очень прилично. Сегодня меня интересовала интенсивность игры, начало атаки и прессинг. Над этими компонентами мы работали все эти дни, и я это увидел", - сказал Климовский.
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