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Официально: Хавбек Колоса перешел в греческую Ларису
Максим Максименко уехал покорять чемпионат Греции
Ковалевский "
Футболист подписал контракт на три года и уже прибыл в расположение своего нового клуба.
Отметим, что ранее главный тренер "Колоса" Руслан Костышин говорил о том, что
Напомним, что Максименко является воспитанником донецкого "Шахтера", играл за молдавский "Тирасполь", алчевскую "Сталь", латвийский "Спартак" и "Десну". В "Колосе" - с 2017 года. В этом сезоне провел 6 матчей.
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