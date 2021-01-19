Официально: Хавбек Колоса перешел в греческую Ларису

Ковалевский " Колос " официально объявил о переходе 30-летнего хавбека Максима Максименко в греческий клуб АЕЛ, известный также как "Лариса".

Футболист подписал контракт на три года и уже прибыл в расположение своего нового клуба.

Отметим, что ранее главный тренер "Колоса" Руслан Костышин говорил о том, что клуб получит за игрока определенную денежную компенсацию , не называя при этом сумму.

Напомним, что Максименко является воспитанником донецкого "Шахтера", играл за молдавский "Тирасполь", алчевскую "Сталь", латвийский "Спартак" и "Десну". В "Колосе" - с 2017 года. В этом сезоне провел 6 матчей.