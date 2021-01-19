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Львов объявил о старте голосования на новую эмблему клуба
Проголосовать может каждый желающий
ФК "Львов" объявил о старте второго этапа конкурса на новое лого клуба. С 16 декабря по 16 января состоялся прием конкурсных работ, а сейчас болельщики могут голосовать за лучшие варианты.
На данный момент отобрано 60 вариантов новой эмблемы, за которые могут проголосовать болельщики. Также предусмотрен вариант для голосования за сохранение существующего логотипа клуба.
Голосование продлится до 31 января включительно. Проголосовать
По итогам голосования болельщиков будут отобраны 3 эмблемы, из которых экспертная комиссия клуба выберет эмблему-победителя.
Напомним, что победитель конкурса получит 5 000 гривен и различные ценные призы. Также будут награждены призеры.
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