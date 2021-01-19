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Львов объявил о старте голосования на новую эмблему клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

Львов объявил о старте голосования на новую эмблему клуба
Новина українською

ФК "Львов" объявил о старте второго этапа конкурса на новое лого клуба. С 16 декабря по 16 января состоялся прием конкурсных работ, а сейчас болельщики могут голосовать за лучшие варианты.

На данный момент отобрано 60 вариантов новой эмблемы, за которые могут проголосовать болельщики. Также предусмотрен вариант для голосования за сохранение существующего логотипа клуба.

Голосование продлится до 31 января включительно. Проголосовать можно здесь.

По итогам голосования болельщиков будут отобраны 3 эмблемы, из которых экспертная комиссия клуба выберет эмблему-победителя.

Напомним, что победитель конкурса получит 5 000 гривен и различные ценные призы. Также будут награждены призеры.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (3)
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Байкал (Lviv)
19.01.2021 в 22:38
Там пару емблем просто бомба. При моїй великій любові до цього клубу ,я обов’язково проголосую за 35 варіант.Але це як на мене дебільний маркетинговий хід. Вони б краще керівництво змінили і тренера нормального знайшли
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+1
0
Глюк Львів (Лемберг)
19.01.2021 в 22:45
36
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0
0
c99baf (Харьков)
19.01.2021 в 22:33
Ну теперь с новой эмблемой точняк 14-е место и в "пердив"!
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