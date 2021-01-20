Прибытие Туре в Олимпик временно откладывается. Яя не выпускают из Англии

Как уже сообщалось ранее, бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре войдет в тренерский штаб донецкого " Олимпика ".

Впрочем, пока что прибытие ивуарийца в стан донецкого клуба затягивается.

19 января Яя должен был прибыть на тренировочный сбор "Олимпика" в Турцию. Однако из-за нового штамма короновируса в Англии ивуарийца не выпустили из страны.

Таким образом, Туре присоединится к Олимпику уже в Украине.

Напомним, что с 2003 по 2005 годы Яя Туре выступал в составе донецкого "Металлурга".

Туре покинул "Манчестер Сити" в 2018 году. После этого он выступал за "Олимпиакос" и китайский клуб "Циндао Хайню", пока в 2020 году не завершил карьеру.