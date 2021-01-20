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Капитан Руха: Игрока такого калибра как Сигурдссон хотели бы иметь в своих рядах все клубы УПЛ

Премьер-лига
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Разве что кроме грандов Шахтера и Динамо

Капитан Руха: Игрока такого калибра как Сигурдссон хотели бы иметь в своих рядах все клубы УПЛ
Новина українською

Капитан "Руха" Ярослав Мартынюк прокомментировал подписание контракта львовского клуба с 34-летним защитником сборной Исландии Рагнаром Сигурдссоном.

"Я не буду оригинален, если скажу, что игрока такого калибра, как Сигурдссон, хотели бы иметь в своих рядах все украинские команды, разве что кроме грандов - "Шахтера" и "Динамо". Я не скрываю, что даже мне, поигравшему за клубы Украины, Беларуси, Узбекистана, Кипра, будет интересно понаблюдать, как Рагнар готовится к занятиям, как он в тренировочном процессе и в матчах. Сыграть 96 поединков за сборную Исландии, с которой уже все считаются в Европе - весомый показатель.

Приглашение Сигурдссона в "Рух" - это не пиар-ход клубного руководства, с его огромным опытом он смело будет претендовать и на роль лидера раздевалки, что тоже очень ценно.

Также важно, что возможности именитого новичка хорошо известны главному тренеру "Руха" Ивану Федыку, ведь раньше их пути уже пересекались. Поэтому адаптация исландца не займет много времени.

В осенней части сезона оборона "Руха" не всегда отличалась прочностью. Будем надеяться, что с приходом Сигурдссона ситуация изменится к лучшему и нам удастся продолжить "прописку" в элите", - сказал Мартынюк.

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В статье: Ярослав Мартынюк Рагнар Сигурдссон Рух (Львов)
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