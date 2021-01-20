Мораес вернулся в общую группу Шахтера

Нападающий " Шахтера " Жуниор Мораес вернулся в общую группу команды.

На сборе в Турции сегодня форвард работал без ограничений.

В ближайшее время ожидается возвращение в общую группу Виктора Корниенко и Евгения Коноплянки.

Напомним, что Мораес получил травму в начале декабря в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).