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Мораес вернулся в общую группу Шахтера
В ближайшее время ожидается возвращение Корниенко и Коноплянки
Нападающий "
На сборе в Турции сегодня форвард работал без ограничений.
В ближайшее время ожидается возвращение в общую группу Виктора Корниенко и Евгения Коноплянки.
Напомним, что Мораес получил травму в начале декабря в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).
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Источник:ТК Футбол
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