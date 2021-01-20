  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мораес вернулся в общую группу Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

В ближайшее время ожидается возвращение Корниенко и Коноплянки

Мораес вернулся в общую группу Шахтера
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес вернулся в общую группу команды.

На сборе в Турции сегодня форвард работал без ограничений.

В ближайшее время ожидается возвращение в общую группу Виктора Корниенко и Евгения Коноплянки.

Напомним, что Мораес получил травму в начале декабря в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...