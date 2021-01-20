Акценты. Милевский в Минае - МиМишная история?

Для начала напомню суть рубрики "Акценты". Ее автор Юрич – собирательный образ продвинутого "кузьмича", чье представление о футболе было сформировано в прошлом веке, и с тех пор лишь периодически слегка корректируется.

Его нужно читать, а не пробегать глазами, как Вы привыкли это делать сегодня. Он никогда сам не играл в футбол, не считая дворового уровня. Но вот уже более сорока лет он не представляет без футбола своей жизни. Писать о любимой игре он начал в зрелом возрасте, когда ему уже было что сказать о ней – пятнадцать лет назад.

Авторская философия – субъективный идеализм. В том смысле, что у автора есть свои идеалы, система ценностей, на которые он абсолютно четко ориентирован. А также подчеркнуто личное субъективное мнение, не претендующее на истину. Он расставляет акценты там и так, где и как ему вздумается. С ним можно и нужно спорить, но Вы его обязательно дочитаете до конца.

Если Вы, конечно, не из тех primitivus pluralis, что отписываются в комментариях емким "ниасилил". Иногда Юрич способен на сознательную провокацию читателя. Но скучать, как правило, с ним не приходится. По одной простой причине: "чукча не только писатель, но и читатель". Его цель – сделать Вам (и себе) интересно.

Давайте же посмотрим, как это получится в Новом году…

Первая тема, привлекшая мое внимание в межсезонье – переход Артема Милевского в "Минай". Имеет смысл уточнить, что речь идет о личности, вокруг которой витает некая аура разгильдяйства. В немалой степени раздутая СМИ – это мнение не столько мое, сколько, к примеру, Сергея Овчинникова, входившего в тренерский штаб Юрия "Шпалыча" в "Динамо".

То есть, парень действительно без комплексов прожигает жизнь вне футбола, и принято считать, что он свой талант благополучно зарыл где-то в штрафной площади поляны стадиона имени Лобановского. Каков удельный вес истины в этих представлениях, судить не стану. Замечу лишь, что лично меня интересует лишь одно: закончился ли Милевский, как футболист уровня УПЛ?

При его упоминании у меня, в первую очередь, перед глазами "паненка" в плей-офф Кубка мира. Затем, почему-то, фирменные падения в штрафной соперников. И лишь потом остроумные решения, которые выгодно отличали Артема на фоне большинства украинских футболистов периода расцвета его сил. Но нет никакого сомнения в том, что для нашего уровня это был топ.

Меня совершенно не интересует, что и как он делал за пределами футбольного поля. Как не интересовали наркотики и скандалы Марадоны. Сравнивать этих двоих было бы идиотизмом, но в обоих случаях для любителя футбола стоящим внимания было лишь то, что они представляли собой в игре. Ибо я пишу и говорю о ней, а не о нравственном облике ее участников.

Я пришел в этот мир в пионерском возрасте и остался в нем именно потому, что он для меня является целым миром – отдельной Вселенной со своими собственными законами и правилами, иерархией и, пожалуй что, мировоззрением. Я ушел в него из менее красочной повседневной жизни, которая с тех пор разве что стала более унылой. То есть, я живу футболом.

Что происходит вокруг него – дело третье. Поэтому автора будет сложно понять жертвам пропаганды (неважно чьей), для которых первостепенно – есть ли у футболиста политические взгляды, и каковы они. Это к тому, чтобы сразу отсечь тех, кто "не в теме". Ибо говорить мы здесь будем исключительно о футболе – на футбольном ресурсе.

"Миля" вернулся в УПЛ в 36 лет – в возрасте, когда подавляющее большинство игроков уже не востребованы "вышкой". И то, что наши "нувориши" из первой лиги укрепляют свои ряды за счет подобных ветеранов, говорит скорее не в их пользу. Да и вряд ли в пользу чемпионата. Но я бы сказал, что этот случай особый, и не ставил бы его в один ряд с Селезневым и компанией.

Акцент первый: для Милевского. В известной степени, это вызов. Одно дело – брестское "Динамо" в Белоруссии (и даже в Европе), и совсем другое – "Минай" в Украине. О разнице в уровнях мы уже молчим, но на этом, куда более сложном уровне, Артему предстоит тащить за собой команду, которая борется за место под солнцем. Со всеми вытекающими.

Учитывая возраст и то, что он не служил примером для подражания на тренировках, "Миле" будет архисложно органично вписаться в мясорубку УПЛ. По крайней мере, так оно кажется мне. После белорусского санатория (каким он видится нашим экспертам) украинский чемпионат вполне может сойти за крематорий, в котором будут безжалостно сожжены иллюзии ветерана.

От него ждут, прежде всего, креатива. На мой взгляд, в наших реалиях будет поистине чудом, если он сможет выполнить эту миссию. Серая масса УПЛ способна слопать с потрохами странствующего "дон-кихота", элементарно "подковывая" его на каждом шагу. Как это, к слову, происходит, с более мощным Селезневым. А "Шахтер" с "Динамо" попросту не заметят приобретения бойца.

Да и боец ли он нынче? А без бойцовских качеств у нас делать нечего. Как, вероятно, и без скорости. Очень похоже на то, что лебединая песня Артема в Украине может оборваться на минорной ноте. И хорошо еще, если без травм и скандалов.

Но знаете, я как-то еще не устал ждать от футбола чудес. И именно поэтому, не будучи особым поклонником Милевского в "Динамо", я искренне желаю ему удачи в "Минае". Тем более, потому что это выглядит авантюрой. А вдруг? Очень хотелось бы, чтобы действительность опровергла измышления автора. И мы бы услышали гимн роли личности в футболе.

А если бы я был скучным скептиком, то ограничился бы одним коротким абзацем. Конечно же, для Милевского это плюс: нашелся клуб, в котором он может продлить свою карьеру на относительно достойном уровне. Попылит еще немного, сколько там ему отпущено футбольной судьбой.

Акцент второй: для "Миная". Сейчас в моде словосочетание "имиджевый ход". Дескать, уже само имя приглашенного игрока будет лить воду на мельницу клуба с пока еще куцей историей. Честно, мне сложно это осмыслить: а ну как игрок опростоволосится, и клуб вытянет пустышку? Неужели же это будет зачислено ему в актив? Привлечь внимание? И что?

Грубо говоря, посмотрите какие мы лохи? Без обид для "Миная", сейчас речь идет не о его конкретном примере, а о кривых зеркалах современного футбола. Милевский же в такой команде – это, прежде всего, колоссальный опыт игрока, имеющего приличный стаж выступлений на самом высоком уровне украинского футбола. Как минимум, авторитет "для раздевалки".

Это не то, о чем сейчас подумали наиболее "эрудированные". И это вам уже не Шиндер с Кожановым. Как выразился бы герой известного фильма, тут у нас любовь с интересом. И мне действительно реально интересно, как будет выглядеть в этой команде и что привнесет в ее игру "Миля".

Ибо говорил неоднократно, по мне, из новичков лиги, в наиболее привлекательный для зрителя футбол стремится играть именно команда Кобина. А если дать ей толкового плеймейкера – в широком смысле слова: человека, способного делать игру?

Или все ограничится тем самым имиджем – МиМишной (умилительной) историей о том, как Милевский в провинции поиграл? Хотелось бы большего. Чтобы "голубая миля" - период пребывания Артема в Ужгороде – превысила географический предел Закарпатья и растянулась бы на всю длину Украины. Оставив яркий след.

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Во избежание спекуляций на основном цвете формы "Миная" (а мы живем во времена устоявшихся пошлых стереотипов), уточню для записных острословов: ладно, не голубая – светло-синяя. Разговор-то не об этом – о том, что, несмотря на предвзятое отношение многих к "таможенной" команде и "непутевому" игроку, я желаю им, чтобы этот союз стал плодотворным.

Акцент третий: для УПЛ. С одной стороны, если бы Милевскому удалось внести разнообразие, как в игру "Миная", так и в общую палитру лиги, это было бы шикарно. Впрочем, повторюсь, пока в это верится с трудом.

С другой – если футболист в таком возрасте и с такой репутацией, я бы сказал, недогения сподобится на такой фурор, едва перепрыгнув сюда из откровенно слабого чемпионата, то что тогда можно будет сказать о нашем?

Словом, надежд немного, но посмотреть на это будет любопытно. По крайней мере, мне. А уж ваше право - считать иначе. Статья, мол, ни о чем: от этого "алкаша" нечего ожидать по определению. И вообще, почему ни слова про Алиева? Не поверите, я их всегда как-то воспринимал порознь. И этот второй никогда особо не интересовал. Ну, как-то так.