Алан Патрик рассказал о планах на карьеру в Шахтере

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик поделился мыслями о пребывание в донецком клубе.

"У меня еще полтора года по контракту с "Шахтером". В 2021-м еще многое может произойти. Еще немного подожду, прежде чем принять решение. Я хорошо себя чувствую в «Шахтере», очень горд здесь играть. Это уважаемый клуб во всем мире.

Провести почти 150 матчей за "Шахтер", завоевать титулы – это повод, чтобы быть довольным», – сказал Патрик.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 29-летний футболист провел 17 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативые передачи.