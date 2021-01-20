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Алан Патрик рассказал о планах на карьеру в Шахтере

Премьер-лига
(3 голосов)

Его все устраивает

Алан Патрик рассказал о планах на карьеру в Шахтере
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик поделился мыслями о пребывание в донецком клубе.

"У меня еще полтора года по контракту с "Шахтером". В 2021-м еще многое может произойти. Еще немного подожду, прежде чем принять решение. Я хорошо себя чувствую в «Шахтере», очень горд здесь играть. Это уважаемый клуб во всем мире.

Провести почти 150 матчей за "Шахтер", завоевать титулы – это повод, чтобы быть довольным», – сказал Патрик.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 29-летний футболист провел 17 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативые передачи.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
Mercado do futebol

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Комментарии (1)
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jmen2986 (Kiev)
20.01.2021 в 08:46
Как по мне,то продолжит контракт,и это будет правильно
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