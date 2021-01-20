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Алан Патрик рассказал о планах на карьеру в Шахтере
Его все устраивает
Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик поделился мыслями о пребывание в донецком клубе.
"У меня еще полтора года по контракту с "Шахтером". В 2021-м еще многое может произойти. Еще немного подожду, прежде чем принять решение. Я хорошо себя чувствую в «Шахтере», очень горд здесь играть. Это уважаемый клуб во всем мире.
Провести почти 150 матчей за "Шахтер", завоевать титулы – это повод, чтобы быть довольным», – сказал Патрик.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 29-летний футболист провел 17 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативые передачи.
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