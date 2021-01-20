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К Руху присоединились двое экс-игроков команды Карпаты Галич

Премьер-лига
(1 голосов)

Были в аренде, но оставлять их в команде Второй лиги "желто-черные" не захотели

К Руху присоединились двое экс-игроков команды Карпаты Галич
Новина українською

Ростислав Лях Алексей Сыч вернулись к "Руху". Оба футболиста летом 2020 года подписали с клубом долгосрочные контракты сроком на 5 лет, после этого отправились в аренду в "Карпаты" Галич с Ивано-Франковской области.

В январе игроки вернулись в основную команду "Руха". 20-летний фланговый полузащитник Ростислав Лях цвета "Руха" будет защищать под 90 номером, а 19-летний опорник Алексей Сыч выбрал себе 77-й.

Ростислав Лях является уроженцем города Мукачево Закарпатской области. Футболом начал заниматься в одноименном клубе. Позже перебрался во Львов и учился в "УФК-Карпаты". Выступал за юношескую и молодежную команды "зелено-белых". В Украинской Премьер-Лиге в составе "Карпат" дебютировал в октябре 2019 году в матче против ПФК "Львов". Также защищал цвета юношеской и юниорской сборных Украины.

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Очень рад вернуться во Львов. Очень хотел играть в "Рухе". Когда выбирал между вариантами продолжения карьеры, склонялся больше именно к "Руху" - это Львов, это город, в котором я прожил полжизни. Здесь я хочу развиваться дальше, как футболист. Спасибо президенту и руководству, которые предоставили мне этот шанс. Здесь есть все условия, чтобы развиваться. Пожалуй, лучшие в Украине. Футбол состоит из конкуренции, поэтому если бы не был к ней готов, то не ходил бы в "Рух". Настроен бороться за место в стартовом составе, - высказался Ростислав Лях.

Алексей Сыч родился в селе Заря Ровенской области. В детском возрасте перешел в "УФК-Карпаты". После этого выступал за юниорскую команду «зелено-белых». Через некоторое время попал в основную команду львовского клуба. В УПЛ дебютировал в марте 2020 году в поединке против ПФК "Львов".

Для каждого молодого парня это шаг вперед. Команда играет в Премьер-Лиге. Хочется играть на самом высоком уровне, конкурировать с лучшими футболистами. Коллектив здесь хороший, многих уже знал раньше, база невероятная! Приятно, что мы едем на сборы с основной командой. Это означает, что тренерский штаб нас рассчитывает. Будем стараться, доказывать своим трудом, что можем помочь "Руху", - сказал Алексей Сыч.

Оба футболиста уже сегодня, 20 января, отправляются с основной командой «желто-черных» на турецкие сборы.

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В статье: Вторая лига УПЛ Рух (Львов) Карпаты (Галич)
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Источник:
Рух

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Комментарии (1)
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Байкал (Lviv)
20.01.2021 в 09:31
До літа за дубль,а з нового сезону Рух-2 в другій лізі.
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