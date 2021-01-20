Сидклей - о том, какую цель поставил перед собой в Динамо

Бразильский защитник "Динамо" (Киев) Сидклей вернулся с аренды с "Коринтианса" и присоединился к тренировочному процесу "киевлян". Он постарается доказать тренерскому штабу "бело-синих", что достоин играть в стартовом составе. В интервью клубного медиа он рассказал о работе на сборах и о своих целях.

Сидклей, ты вчера сыграл за "Динамо" впервые после возвращения из аренды. Какие эмоции ты испытывал, выходя на поле?

- Очень доволен, что сыграл, для меня это очень значимо. Вчера сыграл 45 минут, это была важная игра для меня.

- Как в целом оценишь работу на сборе?

- Сейчас у нас идет очень интенсивная работа. Я три месяца не работал в таком режиме. Поэтому эта работа очень важна для меня.

- Сегодня во время тренировки команда долго отрабатывала передачи. Как думаешь, сколько пасов ты сделал за одно занятие?

- Сложно сказать. Многие передач сделали, но каждый раз будем стараться сделать еще больше. Мы выполняли упражнение на ограниченном пространстве. Задачей было играть в быстрый пас. Это будет помогать нам в матчах при выходе из обороны, при контроле мяча в центре поля. Вся команда привыкла к требованиям главного тренера, и стараемся выполнять это на футбольном поле.

- Во время работы в тройках Родригес поддерживал тебя. Насколько важен этот фактор в тяжелой работе?

- Это тренировочные сборы, и здесь всегда тяжело. Мы работаем, чтобы в хорошей форме подойти к возобновлению сезона.

- Какие цели ставишь на этот год - как личные, так и в составе "Динамо"?

- Прежде всего дать максимум от себя для команды, тренера, болельщиков, а также помочь "Динамо" выиграть чемпионат Украины.

- Насколько легко тебе работается под руководством Луческу?

- Тренировочный процесс немного отличается от той команды, где я был раньше. Но мне очень нравится, и, думаю, это будет очень полезным команде.

Напомним, что 27- летний бразилец выступал в аренде за "Коринтианс" в течение прошлого года. Сидклей лишь 18 раз появлялся на поле во всех соревнованиях в составе клуба.